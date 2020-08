Se acabó el que parecía ser uno de los ‘culebrones’ del mercado de fichajes. Borussia Dortmund ya trabaja con miras a la temporada 2020-21 y cuenta con Jadon Sancho. Todo hace indicar que el inglés permanecerá en la entidad alemana, más allá del interés de Manchester United u otra institución por contar con sus servicios.

En ese sentido, el director deportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, reveló este lunes que el año pasado el Dortmund prolongó, en una operación que no trascendió, el contrato de Sancho hasta 2023 y le subió el sueldo.

“En verano pasado adaptamos el contrato de Jadon a su rendimiento y lo prolongamos hasta 2023”, dijo Zorc en rueda de prensa.

“Contamos con él. La próxima temporada la jugará con nosotros, creo que eso responde todas las preguntas”, añadió.

Venció el plazo de ofertas

La revista Kicker dio por hecho que el delantero inglés Jadon Sancho seguirá al menos una temporada más en el Borussia Dortmund, después de que se venciera el ultimátum que el club alemán había fijado para que se presentasen ofertas.

El Dortmund había fijado el fin de semana como límite y señalado que, de lo contrario, Sancho viajaría con el equipo a la concentración en Suiza a preparar la temporada en la que seguiría defendiendo los colores del club.

La oferta, además, no podía bajar de los 120 millones de euros y el Manchester United, a quien se da como el principal interesado, no ha querido o no ha podido dar ese paso.

Sancho, de 20 años, llegó al Dortmund, procedente del Manchester City, en 2017 y el traspaso le costó al club alemán cerca de 7 millones de euros.

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR