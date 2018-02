James Rodríguez no se cansa de destacar con la camiseta del Bayern Munich. Desde que llegó procedente del Real Madrid (dos temporadas en calidad de préstamo), el volante colombiano no sabe otra vez que acumular buenas actuaciones con sus nuevos colores.



Este sábado, el también ex Banfield, AS Mónaco y Porto marcó uno de los mejores tantos de la jornada de este fin de semana en la Bundesliga. ¿Qué cuadro fue su nueva víctima en el torneo alemán de primera división? Mainz 05.



Y es que en el primer tiempo de este cotejo, James recibió la pelota en el área local, la paró de pecho y de volea marcó para el 2-0 del Bayern en el Opel Arena. Así se fueron al descanso.



Este tanto hizo recordar a muchos el que anotó en el Mundial Brasil 2014 frente a la Selección de Uruguay. En octavos de final de este torneo anotó de una manera similar, aunque desde fuera del área ante el portero Muslera.