Aún no se sabe mucho sobre el próximo destino de Joachim Löw. Él anunció que dejará a la Selección de Alemania tras finalizar la Eurocopa en verano. Eso sí, afirmó que le gustaría seguir siendo técnico en otro equipo en el futuro. Según el diario ‘Bild’, el futuro del entrenador estaría en España, puesto que Löw se encuentra estudiando el idioma castellano.

Hace unos años, Joachim Löw sonó en Real Madrid. Ahora, el diario ‘Bild’ asegura que el entrenador alemán está llevando un curso de castellano en privado. Los equipos de LaLiga estarían pendientes de este suceso por el gran currículum que tiene el técnico como la Copa del Mundo en 2014 con la selección alemana.

Por el momento, Joachim Löw mencionó que desea tomarse unas vacaciones en verano. A través de una entrevista con la emisora de radio Bayern1, el técnico ya había mencionado que le gustaría aprender el idioma castellano. Del mismo modo, también habló sobre la persona idónea para que lo releve en la selección alemana. “Hansi Flick aporta unas condiciones óptimas”, mencionó.

Por otro lado, hace unos días se elevaron los rumores sobre Jurgen Klopp como entrenador de la Selección de Alemania. El técnico de Liverpool aclaró este rumor en una entrevista para el diario ‘Bild’. “No dije que no quiera ser seleccionador nacional, lo que dije es que no puedo. Hay una gran diferencia. Tengo un compromiso muy claro con el Liverpool. Llevo seis año y confiamos el uno en el otro. Sin duda será un gran honor ser seleccionador nacional, pero no es el momento adecuado. yo no puedo”.

La Federación Alemana de Fútbol publicó que Joachim Löw dejará al equipo al finalizar la Eurocopa. Según medios alemanes, Hansi Flick ocuparía el lugar del técnico alemán cuando este salga. Sin embargo, aún nada es oficial.

Por último, Joachim Löw se encuentra orgulloso de haber sido entrenador de la Selección Alemana de Fútbol. “Doy este paso muy conscientemente, lleno de orgullo y enorme gratitud, pero al mismo tiempo sigo muy motivado para la próxima Eurocopa. Me siento orgulloso porque he trabajado con los mejores futbolistas del país durante casi 17 años y los apoyé en su desarrollo. Tengo grandes triunfos asociados con ellos y derrotas dolorosas, pero sobre todo muchos momentos maravillosos y mágicos, no solo ganar la Copa del Mundo de 2014 en Brasil”, mencionó a través de un comunicado en sus redes sociales.





