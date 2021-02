El jugador español del Leipzig, José Ángel Esmorís ‘Angeliño’, ha criticado a Pep Guardiola, quien en lugar de darle “confianza” en el Manchester City le “mató” deportivamente, y ha alabado a su actual técnico, Julian Nagelsmann.

“Hay una gran diferencia entre los dos entrenadores. Uno me dio confianza y me dejó jugar, el otro no. Se necesita ser valiente y Julian lo es”, declaró a los medios el lateral, recientemente fichado por el equipo alemán después de haber sido cedido por los ingleses.

Angeliño, de 24 años, manifestó tener malos recuerdos de su paso por el Manchester City, donde estuvo a las órdenes de Guardiola. “Me mató. La confianza lo es todo y me juzgaron después de dos partidos de prueba”, comentó.

Pese a que el defensa español sigue siendo oficialmente jugador del City, el club alemán hizo efectiva su opción de compra a mediados de febrero. El jugador firmó un contrato hasta 2025 y el traspaso se cifró en unos 20 millones de euros.

Rechazó al Barcelona

El lateral español zurdo ofreció una entrevista hace unos meses, en la que explicó los motivos que lo llevaron a jugar una temporada más cedido en el cuadro alemán.

“Es genial que uno de los clubes más grandes del mundo me quisiera. Pero en mi cabeza siempre lo tuve claro: quería quedarme en el RB y no irme a otro club, sin importar de quién se trate”, dijo Angeliño en diálogo con la revista ‘Kicker’.

Y añadió: “El Leipzig me sienta bien, los grandes objetivos del club me fascinan, tengo tanta hambre como el club”.

