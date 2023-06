El presente de Bayern Múnich refleja cierta división en la interna tras el ‘turbulento’ fin de temporada. El cuadro ‘bávaro’ quiere evitar la partida de jugadores claves en su esquema y uno de ello es Joshua Kimmich. Ante los constantes rumores que lo vinculan con Barcelona, desde Alemania apuntaron que es una pieza angular y no harán caso a cualquier oferta.

“No entiendo porque flirtean abiertamente y ofensivamente con el jugador. Kimmich es una pieza angular absolutamente para nosotros y es implantable que pueda salir”, aseguró Herbet Hainer, actual presidente de Bayern Múnich, sobre las negociaciones con el centrocampista.

Joshua Kimmich tiene contrato con el Bayern Munich hasta el 2025. (Foto: Getty Images)

El directivo agregó que “Kimmich está firmemente comprometido en nuestros planes de presente y futuro con total seguridad”. Con estas declaraciones, Bayern comienza a trazar una línea de restricción para cualquier otro club, declarando a Joshua como un jugador intransferible.

Desde el club alemán aseguran que nadie del Barça se ha puesto en contacto con ellos o con el jugador y no entienden que se le asocie con el club blaugrana. Kimmich no tiene precio para el Bayern porque no se negocia por él. Con contrato hasta 2025, se quedará en Alemania para esta temporada.





Kimmich también cierra las puertas

Joshua Kimmich, el que se especulaba que iba a salir del elenco bávaro para ser el reemplazo de Sergio Busquets en el Barza, salió al frente y habló sobre su futuro tras disputar un amistoso con Alemania ante Ucrania, el último lunes. “Es difícil no enterarse de los rumores del Barcelona. Todavía me quedan, como todos saben, dos años de contrato y tenemos grandes planes en el Bayern”, sentenció el alemán en el diario Bild.

Como se recuerda, Xavi Hernández, director técnico del conjunto catalán, tenía mucha ilusión de contar con los servicios del mediocampista alemán para el próximo curso. Sin embargo, lo único cierto es que el estratega culé tendrá que empezar a buscar otras opciones en el mercado de pases.





