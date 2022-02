Pese a que dijo que aceptaría vacunarse contra el coronavirus, aún no lo ha hecho y en Alemania el debate se ha encendido de nuevo. El ministro de Sanidad alemán, Karl Lauterbach, se ofreció a vacunar personalmente al jugador del Bayern Munich Joshua Kimmich y a tener una conversación con él sobre las ventajas y los riesgos de hacerlo.

“Le ofrezco vacunarlo personalmente y explicar los riesgos, que son claramente mayores para quienes no se vacunan”, dijo Lauterbach, que es médico, en declaraciones a la revista ‘Bunte’.

Kimmich no se ha vacunado aún contra el coronavirus y pasó la enfermedad a finales de 2021. Actualmente tiene el estatus de recuperado.

El jugador había admitido su escepticismo ante las vacunas disponibles y dijo que temía efectos secundarios a largo plazo, lo que desató un debate en Alemania y llevó a que fuera instrumentalizado por los antivacunas.

Tras la infección, Kimmich, sin embargo, dijo que se vacunaría cuando hubiera cumplido el plazo establecido después de la recuperación.”Eso es maravilloso. Nunca lo condené por su postura. Su cuerpo es su capital y es normal que tuviera temores”, dijo Lauterbach a ‘Bunte’.

Kimmich, tras una larga baja debida a varias cuarentenas por haber sido persona de contacto no vacunada, por su positivo y después por una infiltración en los pulmones, ha vuelto a las canchas y es titular indiscutible en el Bayern y en la selección alemana.

Sin embargo, eso sí, el Bayern Munich, tras saber la iniciativa del jugador de no vacunarse, dejó de pagarle el suelo en los días en que no ha podido jugar por la cuarentena, de acuerdo con la regulación actual alemana para los no vacunados.

El Gobierno federal se propone implantar la vacunación obligatoria en los próximos meses, mientras prosiguen las campañas para motivar a la población a inmunizarse. Aproximadamente un 69 % de los ciudadanos alemanes tiene la pauta completa, un porcentaje inferior al de otros países de la Unión Europea (UE).

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.