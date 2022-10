Una de las jóvenes joyas en el fútbol europeo. El futuro de Jude Bellingham es un detalle del cual muchos se han atrevido a opinar en las últimas semanas. Los rumores lo acercan a equipo grandes como Liverpool, Real Madrid y Bayern Múnich que quieren tenerlo en sus filas y ser parte del proyecto que detalla su carrera como profesional. Sin embargo, el jugar habló para despejar todas las dudas.

“Honestamente, todavía no estoy pensando en eso. Quieres un titular mío, pero estoy completamente concentrado en el Borussia Dortmund. Todavía no he pensado en la próxima temporada ni en el próximo verano”, manifestó Bellingham cuando fue consultado sobre su futuro en ‘Sky Sports’.

La idea es clara y no quiere distraerse de los objetivos de la temporada. Por ahora se muestra ‘concentrado’ en el equipo ‘vendaval’ para disputar la Bundesliga y lo que resta de Champions League. Además, no hablará sobre lo que pueda suceder el próximo año.

A pesar de tener contrato hasta el 2025, los grandes como el Madrid o el Bayern, entre otros, ya han empezado a colocarse en la carrera por el centrocampista. En cualquier caso, el precio de Bellingham ya alcanza los 100 millones de euros donde los españoles se muestra como la mejor opción.





¿Cuánto podría ganar Dortmund por Bellingham?

En Alemania manejan la información de que el ‘BVB’ quiere asegurarse una buena suma de dinero en un futuro traspaso, por lo que estarían acelerando la renovación del joven futbolista hasta el 2023. Al ser este internacional con la Selección de Inglaterra, si tiene un gran Mundial en Qatar 2022 su valor en el mercado podría despegarse.

No obstante, si el Real Madrid o otro equipo tiene los recursos económicos para pagar los 150 millones de euros de su cláusula de rescisión, Bellingham se convertiría en el traspaso más caro de la historia del Borussia Dortmund. Sus números superarían por un largo margen a los de Ousmane Dembélé (130 millones de euros), Jadon Sancho (85 millones de euros) y Erling Haaland (60 millones de euros).





