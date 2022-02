Bayern Múnich no se encuentra en la mejor situación y esto se ve reflejado en los problemas que maneja a nivel interno. Las derrotas ante VfL Bochum y empate con Salzburgo los dejan en un momento delicado a nivel deportivo. Sin embargo, estos no parecen ser los únicos conflictos porque el técnico Nagelsmann habló sobre la carencia de refuerzos y mencionó a Salihamidzic como parte del problema.

“Siempre he sido un gran fan de los fichajes invernales. Traen un soplo de aire fresco al equipo”, dijo el técnico alemán que habría consultado con la directiva sobre la posibilidad de tener a Zakaria y Cancelo en sus filas. El primero llegó a Juventus y el segundo para ser imposible debido a su buen nivel en Manchester City.

“Podemos crear competencia siendo activos en el mercado”, agregó Nagelsmann quien no se muestra convencido con el nivel actual de los ‘bávaros’ y busca mejorar para no quedarse en el camino en los diversos torneos que afrontar para esta temporada a excepción de la Copa de Alemania donde ya quedó eliminado.

“No soy de los que discute las cosas públicamente. Sueño con muchos jugadores y sigo enviando listas al club, pero debe haber un consenso colectivo y no lo hubo en invierno. Por eso no se hizo nada. No sirve de nada si yo quiero un jugador y Salihamidzic no... o viceversa”, añadió.

En relación a este tema, Lothar Matthaus habló sobre Nagelsmann y le quitó toda la responsabilidad para dársela a los integrantes de la dirección deportiva. Sin embargo, Salihamidzic no se quedó callado y mencionó: “No dejaré que esto me afecte. Lothar es comentarista y tiene que decir cosas... pero me importa un carajo lo que diga”.

