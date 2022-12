El pasado mes de noviembre, una de las estrellas del fútbol en la historia estuvo cerca de perder la vida. A mediados del mes de noviembre, Jupp Heynckes se sometió a una operación de urgencia en el corazón. Le tuvieron que colocar varios baypasses en el corazón para revertir una situación que se había complicado más de la cuenta. Heyckes tenía dos arterias completamente obstruidas.

“Ese fue el peor momento de mi vida. No podía dormir, el tiempo no pasaba. Era un martirio. No esperaba que fuera una operación tran grave”, aseguró Heynckes tras contar detalles de esta intervención la cual cataloga como uno de los momentos más difíciles que le tocó pasar.

Luego de la intervención, se buscó hacer un proceso de recuperación alejado de todo y y fue así que se trató en el Hospital Universitario de Düsseldorf, el exentrenador el Real Madrid tuvo que en la Unidad de Cuidados Intensivos durante cerca de dos semanas.

Esta complicación fue detectada a tiempo y el médico de la familia, Dr. Heinz Hermann-Aretz junto al cardiólogo Robert Zabrocki. Tras las pruebas a la que le sometieron decidieron que tenía que intervenir de urgencia.

A sus 77 años Jupp Heynckes está retirado de los banquillos. Su currículum tanto como jugador como entrenador es excepcional. Campeón de Europa en 1972 y campeón del mundo en el 1974 con Alemania. Como entrenador llevó al Real Madrid a ganar la séptima Copa de Europa en 1998 y al Bayern de Múnich a conquistar al triplete en 2013.





El saludo a Lionel Messi

La grandeza de Lionel Messi, como uno de los mejores jugadores del mundo, es uno de los detalles que es imposible dejar de comentar. El ex DT alemán aprovechó la ocasión para felicitar al astro argentino resaltando su admiración por su juego y el plantel.

“La final de la Copa del Mundo fue la prueba de resistencia”, bromeó Heynckes, dado ya de alta. El exentrenador valoró el papel de Leo Messi en el torneo: “Messi siente que los jugadores jóvenes lo admiran y lo quieren, y eso lo agradeció al equipo con buenas actuaciones. Es como papá con sus hijos”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.