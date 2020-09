La Bundesliga fue la primera de las ligas ‘top’ de Europa en volver a la actividad tras la etapa de confinamiento y uno de los cambios más significativos estuvo en el Bayern Munich. Uno de sus jóvenes talentos Leon Goretzka, sorprendió con su brutal cambio físico, luciendo una ‘carrocería’ que parecía más de la de un boxeador. ¿Qué hizo el futbolista para dar tremendo salto de calidad?

“Aproveché el tiempo para estar en el gimnasio más a menudo y para hacer entrenamiento con pesas. Por supuesto, todo se acordó con los entrenadores del Bayern, porque hay que tener cuidado de no perder la aceleración. Pero creo que encontré una buena mezcla”, reveló.

Y no solo no perdió velocidad, sino que ganó fuerza para las jugadas divididas. “Tener más peso también me ayudó en los duelos mano a mano”.

Sufrió en sus inicios

Sin embargo, el mediocampista no siempre tuvo esos músculos, de hecho, casi no llega a convertirse en profesional porque era muy débil. Con Goretzka surgieron dudas sobre si su contextura física era suficiente para el competitivo fútbol alemán.

“Me diagnosticaron una inflamación intestinal crónica, que tenía un impacto negativo a la hora de recuperame después de cada partido”, contó Goretzka hace un tiempo.

Leon Goretzka (Foto: AFP)

Punto de quiebre

El cambio, o el inicio de éste, llegó cuando pasó a las filas del Schalke 04 procedente del Bochum. El salto de Segunda a la Bundesliga requería un cambio en su físico y los entrenamientos más duros le provocaban lesiones.

“De repente me encontré en un gimnasio haciendo los ejercicios más simples, junto a jubilados que se ejercitaban mejor que yo”, bromeó hace días. Fue en esa etapa donde tomó una decisión que sería clave en su carrera, cambió su dieta: dejó de consumir alimentos que contengan gluten, suspendió la leche de vaca, el cerdo y las nueces.

Así, y tras consolidarse en Gelsenkirchen, continuó con su metamorfosis en el 2018, cuando pasó al Bayern Munich como agente libre, lo cual le valió ser tachado del Schalke, pero desde entonces no paró hasta convertirse en el ‘todoterreno’ y ‘todomúsculo’ que es hoy.

