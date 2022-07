Robert Lewandowski ha dejado muy claro que quiere cambiar de aires la próxima temporada, salir del Bayern Munich para recalar en el FC Barcelona. La obsesión del delantero polaco por convertirse en azulgrana es tan grande que está dispuesto a declararse en rebeldía y no presentarse el próximo 12 de julio en la pretemporada del campeón de la Bundesliga. Así las cosas, el dos veces ganador del premio The Best de la FIFA desea mandar a la directiva el mensaje de que sus días en Allianz Arena han llegado a su fin. Sin embargo, la jugada de ‘Lewi’ tendría un alto costo.

Y es que según un abogado consultado por el medio alemán ‘Sport1.de’, el Bayern Munich podría aplicar una dura sanción económica al futbolista europeo. Se trata nada menos que de una multa que gira en torno a los 1,8 y los 3,6 millones de euros. Otro escenario podría ser enviarlo a las gradas.

“El Bayern siempre quiere tener el mejor equipo posible. El polaco es sin duda parte de este equipo. Las autoridades del club estarían locas si prohibieran a un jugador de este calibre de juego a pesar de su disposición”, dijo el abogado Andrei Dalinger.

“No se puede descartar que Lewandowski esté considerando una huelga. Ya no podría presentarse a los entrenamientos y esperar que el Bayern se deje presionar y acuerde más rápido una transferencia con el Barcelona”, agregó el letrado.





Así van las negociaciones





El diario alemán Bild revela que el cuadro ‘bávaro’ no ha aceptado la propuesta culé de 40 millones de euros fijos más cinco en variables. El equipo alemán solo estudiará el traspaso del polaco si los azulgranas llegan a los 50 ‘kilos’.

Así las cosas, la dirección deportiva del Barcelona tendrá que seguir insistiendo si desea reforzar el proyecto de Xavi con la llegada de Robert Lewandowski, que tiene contrato con los alemanes hasta junio del 2023.





¿Cuántos goles lleva Robert Lewandowski en toda su carrera?





Lewandowski es uno de los mejores delanteros y lo ha demostrado desde los inicios de su carrera en Polonia. Solo jugando en su país, llegó a marcar 79 goles en 145 partidos. Semejantes cifras le sirvieron para dar el gran salto en la temporada 2010-11 al Borussia Dortmund de la Bundesliga, donde fue una verdadera ‘máquina’.

En el cuadro de la cuenca del Ruhr anotó, en cuatro temporadas y entre todas las competiciones, un total de 103 goles en 187 partidos. Desde que juega en el Bayern Munich, campaña 2014-15, ya ha marcado 344 veces. En total, las estadísticas muestra que Lewandowski ha anotado 534 goles en toda su carrera como futbolista.





