El ex futbolista del Bayern de Múnich Lothar Matthaus vaticinó este miércoles el final del dominio del conjunto bávaro en la Bundesliga en los próximos años, por “errores en la planificación” y debido a que el club “ha llegado tarde en las negociaciones” de las renovaciones de jugadores clave, como el caso de Robert Lewandowski.

“Creo que el dominio del Bayern disminuirá porque se han cometido errores en la planificación y no se ha trabajado con tanta previsión como en años anteriores”, explicó Matthaus, tras el décimo título de Liga consecutivo del Bayern, en el diario Sport Bild.

El campeón del mundo con Alemania en 1990 apuntó que el club bávaro “llega demasiado tarde a las negociaciones con demasiada frecuencia”, poniendo de ejemplo la renovación del delantero polaco Lewandowski, que acaba contrato en el 2023 y ahora mismo está siendo tanteado por el Barcelona.

“Por supuesto que el Bayern puede seguir fichando jugadores. La pregunta es: ¿tienen la calidad del Bayern dentro y fuera del campo, el ADN que necesita este club?”, argumentó. Así, Matthaus sentenció que en los próximos cinco años, el conjunto bávaro “no será campeón las cinco veces, sino solo tres”.

‘Lewa’ enfría rumores

“También he leído lo que se dice en los medios. Solo puedo decir que no tiene que ver conmigo”, dijo Lewandowski tras el triunfo por 3-1 ante el Borussia Dortmund que representó la décima Bundesliga consecutiva para el Bayern.

“Habrá una reunión, pasará algo, pero no sabemos qué. Hay que esperar”, señaló. Lewandowski tampoco fue concreto ante una pregunta sobre si quiere o no continuar en el Bayern y se limitó a decir que eso es algo que no depende sólo de él. “Vamos a ver qué pasa, depende de las dos partes”, subrayó.





