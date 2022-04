El delantero polaco Robert Lewandowski ha puesto dos condiciones mínimas para renovar con el Bayern Munich: un nuevo contrato de dos años de duración, hasta 2025, y un aumento de su actual sueldo que según cifras oficiosas asciende a 24 millones de euros anuales, informan medios alemanes.

El Bayern tiene la costumbre de renovar solo por un año a jugadores mayores de 30 años -eso mismo se está planteando con respecto a Manuel Neuer y Thomas Müller- pero parece indicar que en ese punto estaría dispuesto a hacer una excepción.

El sueldo, en cambio, es un apartado que puede ser más conflictivo. Lewandowski, que tiene 33 años, es ya el jugador mejor remunerado del Bayern y un aumento significativo de su salario podría repercutir en exigencias de otros jugadores.

El Bayern acostumbra no desbordar ciertos límites en las negociaciones salariales aunque ello implique dejar marchar libre a un jugador, como ocurrió en el caso de David Alaba.

El contrato de Lewandowski está vigente hasta verano de 2023 y la posición oficial del Bayern es que al menos el jugador seguirá en el club la próxima temporada.

La situación contractual de Lewandowski ha llevado a despertar el interés de otros equipos europeos, entre ellos el Barcelona, cuyo presidente Joan Laporta ha reconocido, incluso, públicamente su interés en el delantero polaco.

En medios alemanes ha circulado la teoría de que, pese a la posición oficial del Bayern de que Lewandowski al menos terminará su contrato, el club estaría dispuesto a dejarlo marchar por una suma no inferior a los 40 millones de euros.

El costo del goleador

Gianluca di Marzio, periodista especializado en la ventana de traspasos, advirtió que los bávaros pedirán a los catalanes entre 70 y 80 millones de euros. Se trata de una cifra que se aleja mucho de lo que tenía pensado el presidente Laporta, puesto que confiaba conversar con 30 ‘kilos’ como punto de partida.

Asimismo, el mandamás del elenco de la Ciudad Condal y sus allegados ya han confirmado en varias entrevistas que no piensan perder la cabeza por ningún futbolista. Dicho esto, en caso los germanos no reduzcan sus pretensiones, no habrá progresos para que el polaco se ponga bajo las órdenes de Xavi en la próxima temporada.





