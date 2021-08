El fichaje de Lionel Messi por el Paris Saint-Germain ha desatado todo tipo de reacciones. Mientras algunos celebran la llegada del argentino a la Ligue 1, hay otros que critican su contratación por infringir el reglamento del ‘Fair Play’ financiero. Uno de ellos es nada menos que Julian Nagelsmann, el DT del Bayern Munich que en conferencia de prensa lamentó que “algunos clubes tengan más facilidades que otros”. Sus palabras no han dejado a nadie indiferente.

“No soy un experto que conozca los entresijos de estas cosas. Sé lo mismo que cualquier periodista y también me tengo que frotar los ojos de asombro al ver algunas cosas. En referencia a algún fichaje que he visto recientemente, no son solo los números de los que se habla, ya que hay que sumar otras cantidades que no se publican y suponen mucho más dinero”, dijo el DT alemán.

“No es fácil de financiar y no entiendo que haya alguien que pueda permitírselo. Algunos clubes encuentran más facilidades que otros”, añadió Nagelsmann sobre los manejos financieros del PSG, tema del que precisamente habló el presidente Nasser Al-Khelaifi en la presentación de Lionel Messi.

“Quiero aclarar esto: no hemos hecho nada fuera de nuestras manos. Nuestro equipo financiero ha sido muy profesional con ello desde que estamos en el PSG. Sabíamos que teníamos la capacidad para fichar a Lionel Messi. En caso de no tenerla, no hubiéramos ido por Messi, eso te lo aseguro”, dijo Al-Khelaifi.

Al-Khelaifi hizo una revolución en el fútbol francés desde su llegada. Antes de que asumiera el mando total del PSG, el equipo parisino apenas tenía dos títulos, pero con su fuerte inversión económica, ya suma nueve ligas ganadas: el 2013 la ganaron luego de 19 años de sequía.

El PSG tiene como gran reto ganar la Champions League, competencia que nunca consiguió en su historia. El técnico argentino Mauricio Pochettino tendrá otra oportunidad con el club, ahora contando con el mejor jugador de la historia del FC Barcelona.





