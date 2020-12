Robert Lewandowski se coronó el pasado jueves como el mejor jugador del 2020 tras recibir el FIFA ‘The Best’. El polaco venció a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la final por el trofeo. En conversación con ‘France Football’ dio luces de lo significó para él.

“Messi y Ronaldo llevan mucho tiempo sentados en la misma mesa, en la cima, y eso es lo que los hace incomparables. No puedo imaginarme a su lado en este punto de vista. Después, si se toman los números de este año e incluso los anteriores, creo que soy bastante bueno en términos de rendimiento y goles marcados. Al no estar en la misma mesa que Messi y Ronaldo, creo que puedo invitarlos a comer en la mía”, explica ‘Lewy’ entre risas.

Además, el delantero del Bayern Munich reconoce que está mejorando con los años gracias al cuidado que le está dando a su alimentación como a la preparación física: “Cuanto mayor me hago, más decisiones inteligentes tomo”, explicó.

“Tengo el deseo de progresar aún más porque sé que mi tiempo es limitado. Evidentemente, el progreso no es instantáneo. Cuando repites algo todos los días, solo puedes medir su efecto tres o seis meses después, no al día siguiente. El problema es que mucha gente quiere que lo que haces en el trabajo invisible se vea de inmediato. La paciencia es una virtud importante, tanto en el fútbol como en la vida”, dijo Lewandowski.

Se recuerda a Robert vistiendo los colores del Borussia Dortmund y Bayern Munich; sin embargo, pudo también vestir los colores de Manchester United.

“Después de mi segundo año en Dortmund, tuve una conversación con Sir Alex Ferguson. Quería que fuera a Mánchester. Ahí estaban muy interesados. Incluso puedo decir que estaba todo listo. Pero el Borussia no quería dejarme ir. No me molestó eso porque las cosas iban bien con el Borussia”, reconoció el polaco.

