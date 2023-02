Desde el Allianz Arena se intenta llegar a una tregua. Manuel Neuer no tuvo las declaraciones más afortunadas contra Bayern Múnich luego del despido de Toni Tapalovic, preparador de arqueros, y ahora busca retomar el diálogo con los bávaros. Sin embargo, uno de los más afectados fue Nagelsmann quien, junto a los directivos, no tomaron de la mejor manera la situación.

Con el afán de mantener la tranquilidad en lo que dura su contrato, el diario Bild detalla que el asunto quedará sin problemas porque los ‘bávaros’ estarían meditando multarlo con un sueldo mensual. Esta sanción sería equivalente a los 1,6 millones de euros.

“Para mí fue un golpe, cuando ya estaba en el suelo. Sentí como si me arrancaran el corazón. Fue lo más brutal que he vivido en mi carrera. Y he vivido muchas cosas. Me he curtido. Pero lo que ha pasado ahora es de otro nivel. Todo el mundo en nuestro grupo de porteros se hizo pedazos”, comenzó diciendo el portero en su momento.

“La gente se echó a llorar. Creo que eso lo dice todo. Los porteros somos un equipo dentro del equipo, pero Toni era popular entre toda la plantilla”, llegó a decir Neuer en la entrevista a Sueddeutsche Zeitung y The Athletic que dio la vuelta al mundo por su dureza contra Bayern Múnich.





¿Qué respondió la directiva a Neuer?

Herbert Hainer, se ha sumado a las críticas a Manuel Neuer, tras la polémica entrevista en la que el portero y capitán del equipo formuló ataques al club por el cese del entrenador de arqueros Toni Tapalovic. Ante esto, se mostró sorprendido que no busque primero el diálogo con la entidad.

“Estoy más decepcionado que cabreado porque creía que Manuel, que es un gran jugador y que lleva mucho tiempo aquí, hablaría esos temas primero con nosotros. (...) Nos reuniremos con él y analizaremos todo profesionalmente. Manuel Neuer es un portero de clase mundial que lleva más de diez años con nosotros, ahora lo importante es que se recupere de su lesión. Luego veremos”, señaló.





