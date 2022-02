El camino que muchos hicieron del Signal Iduna Park al Allianz Arena, como Lewandowski o Gotze, el l internacional alemán Niklas Süle ha decidido ir contra la corriente. El futbolista germano abandonará el Bayern Múnich el próximo verano para fichar por el Borussia Dortmund, según informó este lunes el club aurinegro.

El defensa, de 26 años, no renovó su contrato con el campeón alemán, que expiraba al final de temporada, por lo que su fichaje no tendrá coste alguno para el Dortmund.

“Niklas tomó una decisión hace poco tiempo y me sorprendería que volviera a cambiar de opinión”, había dicho anteriormente el representante del jugador, Volker Struth, en declaraciones a la cadena deportiva Sport1.

“Pactamos hablar de nuevo en enero. Niklas pasó la Navidad con su familia, me llamó y me dijo: ‘No quiero esto más (el Bayern). No quiero que te reúnas para mi renovación”, añadió el agente del zaguero alemán de 26 años.

El agente de Süle descartó que el jugador no siga en el Bayern Munich por cuestiones de dinero. Sin embargo, prensa alemana ha informado que la oferta del campeón de la Bundesliga era menos de 10 millones de euros por temporada, algo que lo decepcionó.

(Foto: Borussia Dortmund)

El caso de Süle es similar a lo que ocurrió en 2014 con Toni Kroos o al de David Alaba esta temporada. Ambos terminaron marchándose al Real Madrid tras no alcanzar un acuerdo para renovar con el Bayern.

Süle, cuya salida del Bayern era segura desde hacía tiempo, llegó al equipo muniqués procedente del Hoffenheim por unos 20 millones de euros en el verano de 2017.

Desde su llegada, el Bayern ganó la Bundesliga ininterrumpidamente. También cuenta con dos ediciones de la Copa Alemana y una Liga de Campeones. Süle y el Bayern no llegaron a un acuerdo para prolongar el contrato del jugador, principalmente por motivos económicos.

