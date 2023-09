André Onana, portero del Manchester United, no pudo despejar el disparo de Sané y cometió un error en el partido entre el Bayern Múnich y el Manchester United en la Champions League. El guardameta no calculó adecuadamente el tiro y no logró atrapar el balón, lo que permitió al equipo alemán tomar ventaja. Cinco minutos después, Gnabry anotó el segundo gol del encuentro, estableciendo un marcador de 2-0.

Bayern Múnich vs. Manchester United: lo que se les viene

Luego del partido entre el Bayern Múnich y el Manchester United, el Bayern jugará en casa contra el Bochum en un encuentro de la Bundesliga. El partido está programado para el sábado 23 de septiembre a las 8:30 de la mañana, hora de Perú, y se llevará a cabo en el Allianz Arena.

Por su parte, el United jugará como visitante contra el Crystal Palace en otro partido de la Premier League. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Old Trafford el sábado 23 de septiembre a las 2:00 de la tarde, hora de Perú.





