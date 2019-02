La vida después del Madrid: así varió Achraf su valor en el mercado tras dejar el Bernabéu

Algunos sí encuentran 'vida' después del Real Madrid. Y este es el caso del lateral Achraf Hakimi , quien tras dejar el conjunto 'blanco', no ha parado de crecer, y no solo en cuanto a lo deportivo, sino también en lo económico. El marroquí de 20 años ha triplicado su valor desde que dejó el Bernabéu y llegó al Borussia Dortmund.



De acuerdo a la página 'Transfermarkt', Achraf salió cedido del Madrid con un valor estimado en de 7,5 millones y ahora es de 25. El lateral ha alcanzado un gran nivel y continuidad en el equipo que lidera la Bundesliga. Es más, fue el autor que por poco clasifica al Borusia a cuartos de final de la Copa Alemana, aunque luego el Weder Bremen, con gol de Pizarro y posteriormente en los penales, eliminó al Dortmund.



Achraf Hakimi se ha convertido tan importante para su técnico Favre, que el marroquí es el quinto jugador con más minutos : lleva disputados 1.863 (21 partidos) y supera los 1.315 que jugó la temporada pasada en el Madrid.



Achraf , al parecer, está siguiendo el mismo camino que recorrió Dani Carvajal, quien luego de triunfar en Alemania (con el Leverkusen) volvió al Real Madrid ya consolidado y no paró hasta convertirse en uno de los mejores laterales del mundo en la actualidad.



Precisamente, conscientes de las buenas actuaciones que Hakimi viene ofreciendo en Alemania, Real Madrid mira de reojo la posibilidad de que vuelva en verano de 2020. Sin embargo, su agente, Alejandro Camaño, no parece importarle mucho.



En declaraciones al portal 'Goal' de España hace algunos meses, el representante de Achraf Hakimi reveló que su cliente se encuentra muy cómodo en el Borussia Dortmund y que por el momento no piensa ni por asomo en el Madrid.