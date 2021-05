Real Madrid y FC Barcelona se convirtieron en las últimas semanas en los dos clubes candidatos a hacerse con los servicios de Erling Haaland. El entorno del goleador noruego visitó la sede de cada club para evaluar sus propuestas y elegir la mejor de cara al próximo mercado de fichajes. Sin embargo, para mala fortuna de los grandes de España, el Borussia Dortmund ha confirmado que el delantero nórdico seguirá vistiendo la elástica amarilla, al menos, una temporada más.

“Entiendo que Erling Haaland jugará en el Borussia Dortmund en la nueva temporada. Erling está totalmente de acuerdo. Lo veo cada día y puedo decir que se identifica completamente con el club”, indicó el directivo del BVB en el programa ‘Doppelpass’ de la emisora ‘Sport1′.

En la misma línea, Sebastian Kehl se refirió a las recientes declaraciones de Mino Raiola, agente de Erling Braut. En declaraciones a ‘AS’, el italiano afirmó que “en mi cabeza está que (Haaland) salga este verano”.

“Conocemos muy bien a Mino Raiola. Por eso una o dos declaraciones no nos sorprenden. No somos ingenuos y sabemos que estamos hablando probablemente del delantero más promocionado del mundo en estos momentos. Las especulaciones no se detendrán”, comentó Kehl.

Los motivos del viaje a España

El representante de Haaland habló sobre los viajes relámpago que hizo a Barcelona y Madrid junto con el padre de Haaland. El también agente de Zlatan Ibrahimovic descartó que haya sido un tour publicitario.

“Si le cuento el motivo del viaje no se lo va a creer. El papá de Haaland tenía que ir a Marbella, él quería viajar y yo también, porque tenía felicitar a Laporta e ir para Madrid, e hicimos todas estas cosas de una vez. Porque mire, el 99% de las veces viajo y nadie sabe dónde estoy”, dijo en ‘AS’.





