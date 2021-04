En la ‘Casa Blanca’ no lo quieren ver ni en pintura y aunque él insiste en que volverá la próxima temporada, el club tiene otros planes. El futuro de Luka Jovic parece tan lejos del Real Madrid, como de cerca podría estarlo el de André Silva. El cuadro ‘blanco’ ha entrado recientemente en la puja por el delantero portugués del Eintracht y desde Alemania adelantan que su compañero, Jovic, podría entrar en la operación.

De acuerdo a información que avanza el diario ‘Bild’, el Madrid ofrecería 40 millones de euros por el atacante de 25 años, y en la misma ‘operación’ traspasaría a Jovic por 20. De este modo, el portugués acabaría recalando en el Bernabéu por un montante de 20 millones.

El serbio cedido en el Eintracht aún tiene contrato con el Madrid hasta 2025, pero no entra en los planes de Zidane, por lo que esta sería la forma que la ‘Casa Blanca’ habría encontrado para deshacerse de él.

El luso, por su parte, ya conoce lo que es LaLiga, pues pasó por el Sevilla en la temporada 2018-19, donde jugó 40 encuentros, marcó 11 goles y dio tres asistencias.

Tras su paso por España, se marchó al AC Milan, paso que saldó con 16 goles y cinco asistencias antes de fichar por el Eintracht la temporada pasada y en la que lleva, en este curso, 26 goles y 9 asistencias en 31 partidos.

Mala suerte

Luka Jovic llegó al Real Madrid en la temporada 2019-20 por 60 millones de euros. En año y medio en Valdebebas, el delantero nacido en Bijeljina (Bosnia) no pudo justificar el porqué de su contratación. Entre todas las competencias, solo marcó dos goles.

El propio delantero comentó y explicó los motivos que no lo llevaron a rendir como esperaba en la ‘Casa Blanca’ y apuntó a la mala suerte.

“Tuve mala suerte en el Real Madrid. Las lesiones me mermaron y en el ámbito privado tampoco me fue bien del todo. Me siento un afortunado de haber podido volver a Frankfurt, donde me han recibido de maravilla”, afirmó el delantero de 23 años en enero.

