Ojo, Real Madrid: Jose Mourinho entró en la agenda de un grande de Alemania

Jose Mourinho se ha convertido en el nombre que más ha sonado en el Real Madrid en los últimos días. Varios medios españoles lo ven como el reemplazante de Zinedine Zidane antes del final de año. Sin embargo, el club blanco no es el único lugar en el que el DT portugués interesa.



Según informa este miércoles el diario alemán 'Bild', el exentrenador del Manchester United, sin trabajo desde hace casi un año, se ha colado en la agenda del Borussia Dortmund , que no descarta en cesar al suizo Lucien Favre dentro de poco.

A pesar que el Dortmund se encuentra a solo un punto del líder Moenchengladbach , y con chances de avanzar a octavos de Champions, el trabajo de Favre no convence. En esa linea, el citado medio apunta que el futuro del suizo se definirá en los próximos dos partidos: Inter de Milán y Schalke.



Si Lucien Favre no sigue en el banquillo del Dortmund, la dirigencia del multicampeón alemán no tardará en llamar a Mourinho. Según 'Bild' del portugués gusta su carisma y la experiencia para hacer que el equipo se consolide al máximo nivel en la élite europea.



En el Dortmund no pierden de vista a Mourinho, pero saben que Real Madrid también lo vigila de cerca. Si bien Zidane amplió el crédito con el triunfo ante Galatasaray en Estambul, nada le asegura la continuidad en Valdebebas.

