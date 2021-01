Si Zinedine Zidane no continuara la próxima temporada en el Real Madrid, el conjunto ‘blanco’ ya habría elegido a su sucesor. Y ese no sería otro que el técnico alemán Julian Nagelsmann, a quien Florentino Pérez ya quiso hace algún tiempo atrás luego de la salida de Santiago Solari. La ‘Casa Blanca’ lo quiere intentar nuevamente, según adelantan desde Alemania.

De acuerdo a información del medio teutón ‘Bild’, Nagelsmann cumple a la perfección con el perfil de entrenador ‘flexible’ a nivel táctico. Esa riqueza a la hora de hacer jugar a su actual club, el Leipzig, habría cautivado a los dirigentes del conjunto madridista.

Pero hay otra razón. En el Madrid consideran que Nagelsmann tiene una capacidad muy grande para desarrollar el talento de sus jugadores y hacerles ser mejores.

En esa línea, en el Bernabéu estarían pensando en toda esa nómina de jóvenes jugadores que no han terminado de ‘explotar’ como Vinicius, Rodrygo, Jovic, Odegaard o Kubo, podría subir su nivel con el entrenador alemán.

Según siempre el citado medio, Nagelsmann está contento en el Leipzig pero también ha dejado claro que si el interés del Real Madrid se concreta y si la salida de Zidane se confirma, reconsiderará su futuro en la Bundesliga.

Dijo “no” en 2018

Las prisas y su deseo de no precipitarse en su carrera como entrenador, fueron las razones que llevaron a Nagelsmann a decirle no al Madrid, según explicó el técnico de 33 años en entrevista con ‘Sport Bild’.

“Dije que no tenía sentido en ese momento. Quedaban solo tres semanas para el comienzo de la pretemporada y no sabía nada de español. No hubiera ido acorde ni con mi propia exigencia ni con la del Real. Siempre conviene estar varias temporadas en un club para aprender”, señaló.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR