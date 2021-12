El Real Madrid lo fichó dentro de su política de refuerzos jóvenes y, que en un futuro, tendrían que asumir las riendas del club, como Vinicius o Rodrygo. Sin embargo, no todos los talentos han cumplido con las expectativas, en especial Reinier Jesús, el brasileño que se fue cedido al Borussia Dortmund, en donde solo ha ido de mala noticia tras mala noticia.

El centrocampista atraviesa su segunda temporada de cesión en el cuadro alemán, pero sigue sin levantar cabeza. Si en su primer curso la falta de minutos fueron su piedra en el zapato, en esta segunda etapa, el nivel mostrado lo está frenando.

El brasileño solo había sido titular en una ocasión esta temporada hasta el pasado miércoles; en Copa ante el modesto Ingolstadt. En la Bundesliga apenas lleva acumulados 53 minutos, sin goles ni asistencias. Y por la Champions League, fue titular ante el Sporting, pero terminó con la eliminación del cuadro amarillo.

Sobre su presente, el padre de Reinier, Mauro Brasilia, atendió al diario ‘As’, donde explicó que el delantero de 19 años no está cómodo en el club alemán.

“El Borussia no ha arropado a Reinier. Si no hay cariño es imposible. En la primera temporada decían que no estaba al mismo nivel que sus compañeros en la parte táctica-física, pero ahora no hay excusas”, señala el padre del futbolista.

“No ha tenido oportunidades y por un partido que juega le ponen los focos a él. Pero no pasa nada, no es la primera vez que hablan así de Reinier”, afirma sobre la falta de minutos de exFlamengo. Y agrega: “El Borussia no le preparó para momentos importantes. Nunca pedimos titularidad, siempre pedimos minutos para crecer”.

Esta situación ha provocado que el jugador y el Madrid estén sopesando la opción de romper la cesión y buscar un nuevo destino. No se descarta que vuela al club ‘blanco’, pero al Castilla.

Reinier Jesús llegó al Real Madrid en el periodo invernal de fichajes de 2020, proveniente del Flamengo. Con el club brasileño, el nacido en Brasilia ganó la Copa Libertadores, título más importante en lo que va de su carrera.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.