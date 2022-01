Está jugando, como él mismo lo ha reconocido, ya el último tramo de su carrera en la élite. Su deseo es retirarse en el Real Madrid, a donde llegó en el 2014 luego del Mundial que ganó con Alemania, y tras darse a conocer con el Bayern Munich. Toni Kroos repasó algunas anécdotas divertidas y otras no tanto a lo largo de su carrera, y se detuvo en una particular que ocurrió cuando jugaba precisamente para los ‘bávaros’ y aún era parte del seleccionado alemán, del que se retiró no hace mucho.

El mediocampista aprovechó su intervención en el podcast ‘Einfach mal Luppen’, que comparte con su hermano Felix para revelar un problema que tuvo con el tequila. Confesó que lo tomaba tanto cuando tenía algo que celebrar como cuando le embargaba la frustración.

“Tras la final de la Champions contra el Chelsea (2012) (ganó el Chelsea a los penales) recuerdo estar bebiendo de la frustración. Estuvimos cerca de necesitar un médico de emergencia. No había otra manera de aliviar el dolor”, dijo Kroos.

El alemán recurrió también al tequila para celebrar el Mundial ganado con Alemania, con resultados muy parecidos: “Me propuse tomar un tequila con todos esa noche, pero fracasé estrepitosamente”.

Pero su peor anécdota, y la que lo llevó a dejar la bebida de una vez por todas, ocurrió justo en una borrachera con su hermano. “Bebí chupitos de tequila porque era lo único que me caía bien. Al día siguiente no me sentía bien y ese fue el punto en el que dije que beber alcohol no hace ningún bien. No pude mirar el tequila esa noche y lo dejé por completo. No me dolió y no lo extraño”.

El mediocampista, que cumplió el último 4 de enero 32 años, ha disputado 338 partidos como jugador del Real Madrid, donde suma 25 goles. Su palmarés con el conjunto albo está compuesto por 14 títulos: tres Champions League, cuatro Mundial de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Ligas y tres Supercopas de España.

