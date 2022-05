Todo parece indicar que Robert Lewandowski ya no continuará en el Bayer Múnich para la próxima temporada, pues no solo dejó una emotiva celebración tras marcar en el 2-2 ante el Wolfsburgo, sino que dejó algunas declaraciones que esclarece el panorama sobre su futuro. Si bien el FB Barcelona es el primer candidato para fichar al polaco, aún no hay nada definido y los próximos días serán claves.

“Es muy posible que este haya sido mi último partido con el Bayern. No puedo decir eso al 100%, pero puede haber sido. Queremos encontrar la mejor solución para mí y para el club”, declaró el delantero de 33 años tras anotar un nuevo tanto con los ‘Bávaros’ y adjudicarse, por séptima vez, el título de máximo goleador de la Bundesliga.

Las declaraciones de ‘Lewan’ no fueron las únicas que incendiaron la pradera, pues el director deportivo del Bayer, Hasan Salihamidzic, reveló este sábado, en la víspera de la última fecha del campeonato alemán, que el delantero ha rechazado la oferta de renovación porque busca nuevos aires para su ya exitosa carrera.

“Hablé con Lewandowski. Durante la conversación me informó que no quería aceptar nuestra oferta para extender el contrato y que le gustaría dejar el club”, dijo a ‘SKY Sports’ el directivo sobre la situación del exjugador del Lech Poznan y Borussia Dortmund.

Que empiecen las negociaciones

En el Bayern quieren resolver cuanto antes el futuro de Lewandowski. Han comprendido muy bien la voluntad del futbolista, por lo que lo mejor para las partes involucradas es que deje el equipo en el mercado estival, que está a unas semanas de abrirse.

Así las cosas, el club de la Bundesliga le ha pedido al FC Barcelona a través del representante que presente su primera oferta formal por el ariete polaco. Los alemanes al menos quieren ganar una importante cantidad de dinero con su venta, aunque en el Camp Nou no están dispuestos a perder la cabeza por ‘Lewan’.

En un inicio, el Bayern se planteó vender al exgoleador del Borussia Dortmund por 50 millones de euros. Sin embargo, conscientes de la alicaída economía de los catalanes, unos 35 a 40 ‘kilos’ abrirían la puerta al centrodelantero, algo que ya hizo el último viernes el entrenador Julian Nagelsmann.





