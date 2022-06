Robert Lewandowski tiene contrato vigente con Bayern Múnich hasta junio del 2023. Sin embargo, desde hace algunas semanas, el atacante reveló, en repetidas oportunidades, que desea irse a otro club para la próxima temporada. Uno de los posibles destino sería Barcelona, aunque el factor económico parece ser una de las principales trabas de su llegada.

En esta ocasión, el futbolista polaco volvió a mencionar que quiere dejar el equipo alemán. “Durante tantos años en el club siempre estuviste listo, disponible, a pesar de las lesiones y el dolor di lo mejor. Creo que lo mejor será encontrar una buena solución para ambas partes. Y no buscar una decisión unilateral. No tiene sentido. No después de tanto tiempo”, declaró para Onet Sport.

“Después de una etapa tan exitosa y con mi disposición y apoyo, creo que esta lealtad y respeto son probablemente más importantes que este negocio. Algo ha muerto en mí, necesito nuevas emociones”, mencionó.

En la misma línea, el delantero no cree que el cuadro bávaro lo retenga a la fuerza. “¿Para qué? ¿Qué tipo de jugador querrá entonces venir al Bayern sabiendo que le puede pasar algo así? ¿Dónde están entonces la lealtad y el respeto? He pasado ocho hermosos años aquí, he conocido a gente maravillosa y me gustaría que todo siguiera así en mi cabeza”, explicó.

Es importante mencionar que Robert Lewandowski llegó a Bayern Múnich en la temporada 2014-2015 y ha levantado en ocho oportunidades la Bundesliga. Asimismo, ganó tres veces la Copa de Alemania y consiguió cinco ediciones de la Supercopa de ese país.

Los logros del delantero polaco no solo pasan en los torneos locales ya que tocó la gloria en 2020. El jugador conquistó la UEFA Champions League tras vencer en la final a PSG y ha sido goleador del equipo en repetidas ocasiones. La idea de cambiar de equipo es un cambio de aires.





