Todos fuimos testigos de como Lionel Messi se convirtió nuevamente en el mejor futbolista del mundo en este 2021, luego de superar a grandes estrellas en las votaciones del Balón de Oro, evento organizado por la popular revista France Football. Tras dejar en el camino a nombres como Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo o Karim Benzema, el internacional argentino terminó en un mano a mano con Robert Lewandowski por el trofeo.

El reciente fichaje del PSG (613) se impuso por 33 votos de diferencia al atacante del Bayern Múnich (580). Inmediatamente, luego de recibir el galardón, el rosarino quiso hacerle un reconocimiento al polaco por su desempeño durante toda la campaña, asegurando que merece tener en sus vitrinas el premio que la revista no entregó en 2020 a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Ante ello, el máximo goleador de la Bundesliga, fue entrevista por el programa Moc Futbolu de la cadena polaca Kanale Sportowym, donde habló sobre las expectativas que tenía por este premio y cómo vivió la gala en París.

“Hubo tristeza, no tengo nada que esconder”, mencionó Lewandowski al ser consultado por su segundo lugar en las votaciones, y agregó: “No puedo decir que esté satisfecho sino todo lo contrario. Me siento insatisfecho”.

“Estar tan cerca, competir con Lionel Messi… por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero, de hecho, me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala”, dijo el ex Borussia Dortmund, refiriéndose a cómo le afectó el hecho de no poder levantar el Balón de Oro en este 2021.

Finalmente, también opinó sobre las palabras que tuvo Lionel Messi tras subirse al escenario a recoger el premio: “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”, señaló. “Sin embargo, no me entusiasma”, sentenció sobre la posibilidad de recibir en el futuro el trofeo que no se entregó en el 2020 producto de la pandemia, y en el que parecía un claro vencedor sobre el resto de candidatos.

Cabe resaltar que tras el discurso del astro argentino, el editor jefe de la revista francesa y responsable del galardón, Pascal Ferré, salió al frente para reconsiderar la propuesta: “Lo que dijo fue agradable e inteligente. Creo que no tenemos que tomar las decisiones muy rápido. Podemos pensar en ello y deberíamos”.





