El polémico seleccionador alemán Joachim Löw respondió con dureza este viernes a las críticas contra Sandro Wagner , delantero del Bayern Múnich, tras renuncia al equipo nacional luego de no ser tomado en cuenta en la prelista de convocados de la Selección Alemana para el Mundial de Rusia 2018 .



"Me retiro inmediatamente de la selección nacional" , indicó Wagner el jueves pasado al diario alemán Bild. "Mentiría si dijera que no estoy decepcionado. El Mundial habría sido algo extraordinario" , añadió



"Para mí, está claro que mi forma de ser, siempre abierta, honesta y directa, de abordar las cosas, no concuerda aparentemente con el equipo de entrenadores" , estimó el ariete alemán.



No obstante, el tema no quedaría ahí. Este viernes, Joachim Löw salió al frente y arremetió con todo contra el ahora exdelantero de Alemania . "Lo siento como una crítica a sus colegas. Presenta a algunos de ellos como si fueran perfectos idiotas. Como si estuvieran con nosotros únicamente porque no expresan sus opiniones" , criticó.



"Puedo comprender que esté decepcionado, pero encuentro su reacción un poco exagerada. Todos los que nos conocen saben cómo nos comprometemos siempre con los jugadores para que den su opinión y expresen sus críticas. Esto es muy importante para nosotros" , añadió el seleccionador alemán sobre la decisión tomada por el delantero.



Wagner esperaba ganarse un lugar en Rusia 2018 fichando por el Bayern Múnich en enero, pero perdió la apuesta. Y es que en su lugar, Löw convocó como delanteros de la Selección Alemana a un experimentado Mario Gómez, y al joven Timo Werner.