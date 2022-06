Ryan Gravenberch fue anunciado como jugador del Bayern de Munich para la próxima temporada. El neerlandés acordó un vínculo hasta el año 2027 luego de completar la ceremonia de presentación protocolar para la nueva incorporación. Además, ya está apto luego del reconocimiento médico, galería fotográfica y también palabras para la afición del equipo alemán.

Será el segundo refuerzo que llegue procedente del Ajax tras el lateral Noussair Mazraoui. “Orgulloso de formar parte de la familia del Bayern. Listo para todo lo que venga. No puedo esperar para comenzar”, fueron sus primeras palabras con el actual campeón de la Bundesliga.

Este fichaje era un secreto a voces, sobre todo después de que el diario alemán Bild logró captarlo sábado nada más aterrizar en la capital bávara para estampar su firma sobre el contrato que le vinculará durante los próximos cinco años al club del Allianz Arena, que disfrutará de uno de los centrocampistas más prometedores del panorama futbolístico.

El centrocampista apunta alto en le equipo: “Cuando el Bayern me llamó, no tuve que pensarlo dos veces. Hablemos de uno de los clubes más grandes que existen: jugadores de todo el mundo quieren jugar para este club. Vengo a Múnich para ganar muchos títulos y el Bayern está acostumbrado a ganar muchos títulos. Todo es posible con este club, incluso ganar la Liga de Campeones. La cohesión en este equipo es muy fuerte, me gusta”.

Según Bild, el Bayern logró rebajar considerablemente las pretensiones económicas del Ajax. El campeón de la Eredivisie pedía alrededor de 30 millones de euros por un jugador con contrato hasta 2023, mientras que la operación se habría terminado cerrando en 18 kilos más 5,5 en objetivos.

El Ajax, además, se aseguraría el 7,5 por ciento de una futura venta. El ya exjugador ajacied aumenta a un total de seis el número de mediocentros en Múnich. Mientras Kimmich y Goretzka son indiscutibles, tanto Tolissso como Sabitzer y el español Marc Roca se sitúan actualmente en la rampa de salida.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR