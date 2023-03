Se vienen semanas claves en Bayern Múnich y el arriesgado cambio de director técnico ve a un experimentado tomar el liderazgo: Thomas Tuchel. El director técnico alemán fue anunciado como reemplazo de Nagelsmann y declaró que no esperaba tan rápido esta propuesta, pero la meditó rápidamente sin miedo a la presión. Además, envió un mensaje al ex DT.

“El momento me sorprendió, no contaba con eso. Mi idea era continuar con mi carrera en el extranjero, pero en ningún momento presioné al Bayern con otros clubes. Nada más contactaron conmigo, me tomé mi tiempo para madurar la decisión, pero la ilusión me llevó a decir sí. Ya hablamos en otro momento, pero estaba Jupp Heynckes y el Bayern tenía todo el derecho de esperar a lo que hiciera Jupp”, mencionó sobre su llegada.

Sobre los objetivos vigentes, Bayern Múnich aún se encuentra en curso en la Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League. Para Tuchel, este reto significará partir desde cero, pero con la mirada puesta en conseguir todo lo que aún falta disputar.

“Tengo la responsabilidad de terminar la temporada con el máximo número de títulos posibles. Está claro que existe un cierto riesgo de que no aproveche la asistencia que me está dando Julian, Partimos de cero. Pero justo ahí está nuestra ambición por estar a la altura de la presión, confiar en nosotros y cumplir con las expectativas”, dijo el director técnico de los ‘bávaros’.





La salida de Nagelsmann

Thomas Tuchel será el reemplazante de Nagelsmann en Bayern Múnich y esta idea es algo que podría no caer de la mejor manera para el ex estratega ‘bávaro’. Sin embargo, confía en que entenderá la situación y no alterará la relación entre ambos.

