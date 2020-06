Bayern Munich vs. Friburgo se enfrentan en un partido (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la jornada 32 de la Bundesliga, este sábado 20 de junio desde las 8:30 a.m. (hora peruana). La transmisión se encuentra a cargo de FOX Sports (México), #Vamos Bar y Movistar Liga de Campeones (España). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Los bávaros, luego de coronarse campeones, no quieren perder la senda del triunfo.

Campeón de la liga alemana por octava vez consecutiva, Bayern Múnich recibirá a Friburgo, que lucha por un boleto para la próxima edición de la Europa League. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Allianz Arena.

Bayern Múnich vs. Friburgo: horarios y canales del partido

México - 8:30 a.m. | FOX Sports y FOX Sports Play

Perú - 8:30 a.m. | FOX Sports y FOX Sports Play

Colombia - 8:30 a.m. | FOX Sports y FOX Sports Play

Bolivia - 9:30 a.m. | FOX Sports y FOX Sports Play

Venezuela - 9:30 a.m. | FOX Sports y FOX Sports Play

Chile - 9:30 a.m. | FOX Sports y FOX Sports Play

Paraguay - 9:30 a.m. | FOX Sports y FOX Sports Play

Argentina - 10:30 a.m. | FOX Sports y FOX Sports Play

Uruguay - 10:30 a.m. | FOX Sports y FOX Sports Play

Brasil - 10:30 a.m.

España - 3:30 p.m.

Bayern Múnich derrotó 1-0 a Werder Bremen el reciente martes y se hizo inalcanzable para su más cercano perseguidor, Borussia Dortmund. El solitario gol del polaco Robert Lewandowski valió para el triunfo y también para llegar a los 76 puntos, contra los 66 que registra el cuadro amarillo.

Gracias a una estupenda segunda rueda, Bayern Múnich consiguió 43 de 45 puntos que han estado en disputa en la Bundesliga. Once victorias seguidas ha sido la contundente marca del cuadro bávaro, que se adueñó del primer casillero desde la vigésima jornada.

Pese a que nadie moverá de la cima, Bayern Múnich intentará en estos dos juegos que le restan mantener su alto nivel, con el fin de llegar de la mejor forma para la final de la Copa Alemana ante Bayer Leverkusen, programada para el 4 de julio.

En ese sentido, el entrenador Hansi Flick parece no estar de acuerdo en reservar a algunos jugadores para los compromisos ligueros que quedan. “Si afrontáramos así el encuentro contra el Friburgo tendríamos muchos problemas. Queremos ganar el partido. Es importante que estemos al 100% en el campo. Hay que mantener la concentración”, dijo.

Lo que sí es seguro es que Bayern Múnich no podrá contar con algunos elementos: los lesionados de larga duración, Philippe Coutinho, Niklas Süle y Corentin Tolisso; por precaución, David Alaba; y por suspensión, Alphonso Davies. Ivan Perišić y Serge Gnabry están en duda.

Motivado por el triunfo sobre Hertha Berlin, Friburgo pondrá lo mejor de su plantilla para dar otro paso más hacia la clasificación a la Europa League. Por ahora, el elenco que dirige Christian Streich es octavo con 45 puntos, uno menos que el séptimo Hoffenheim y sexto Wolfsburgo, sus rivales directos en ese objetivo..

“Espero que juguemos con la misma energía y pasión de los últimos partidos y que estemos listos para darlo todo. Estoy convencido de que el equipo se vaciará. Si el Bayern lo hace muy bien este sábado nos pueden hacer un par”, advirtió el DT de Friburgo.

Bayern Múnich vs. Friburgo: probables alineaciones

Bayern Múnich: Neuer, Pavard, Martínez, Boateng, Hernández, Kimmich, Goretzka, Müller, Cuisance, Coman y Lewandowski.

Friburgo: Schwolow, Schmid, Lienhart, Schlotterbeck, Günter, Kwon, Haberer, Höfler, Grifo, Waldschmidt y Höler.

