Bundesliga EN VIVO 2020: sigue el reinicio ONLINE transmisión de canales TV horarios EN DIRECTO guía parrilla de programación por la fecha 26 del campeonato alemán Borussia Dortmund vs. Schalke 04. Tras una para mayor a los dos meses por la pandemia mundial que se vive en el mundo por el coronavirus, en tierras teutonas dieron luz verde para que el campeonato regrese.

Si bien es cierto que la Bundesliga 2020 EN VIVO volverá, esta no tendrá público en sus estadios como medida de prevención para que el COVID-19 no se propague más en el país. Aquí no te pierdas toda la jornada 26 del certamen, la guía de transmisión y cómo ver todos los partidos gratis vía FOX Sports y ESPN 2.

Esta jornada de la Bundesliga empezará este sábado 16 de mayo con el partido entre Borussia Dortmund vs. Schalke 04, el Clásico de Ruhr. El cotejo entre el equipo que tiene a Erling Haaland en su delantera frente a los ‘mineros’ se llevará a cabo en el Signal Iduna Park.

Bundesliga EN VIVO: ver la transmisión de partidos

El conjunto del Leipzig de Timo Werner, que marcha en el tercer puesto del torneo, también tendrá acción en esta fecha. Friburgo será su rival de turno y es una obligación sacar los tres puntos en condición de local si es que no le quiere perder pisada al líder.

Justamente, el Bayern Munich es el actual líder de la Bundesliga. Los bávaros, que tienen 55 puntos en la tabla, tendrán que visitar este domingo al modesto Union Berlin que va en la búsqueda de una sorpresa. Robert Lewandowski es titular fijo en el conjunto que actualmente dirige el director técnico Hans-Dieter Flick.

Otros cotejos correspondientes al certamen de primera división son el Eintracht Frankfurt ante Borussia Monchengladbach, Werder Bremen contra Bayer Leverkusen y el Colonia frente al Mainz 05.

Así será la fecha 26 de la Bundesliga 2020:

Partido Horario (peruano) Canal Borussia Dortmund vs. Schalke 04 Sábado 8:30 a.m. ESPN 2 Leipzig vs. Friburgo Sábado 8:30 a.m. ESPN Play Hoffenheim vs. Hertha Berlin Sábado 8:30 a.m. FOX Sports 2 Fortuna Dusseldörf vs. Paderborn Sábado 8:30 a.m. ESPN Play Augsburgo vs. Wolfsburgo Sábado 8:30 a.m. ESPN Play Eintracht Frankfurt vs. Borussia Monchengladbach Sábado 11:30 a.m. ESPN 2 Colonia vs. Mainz 05 Domingo 8:30 a.m. FOX Sports 2 Union Berlin vs. Bayern Munich Domingo 11:00 a.m. ESPN 2 Werder Bremen vs. Bayern Leverkusen Lunes 1:30 p.m. ESPN 2

