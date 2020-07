Alemania







Pelea hasta el final: Kleindienst para el 1-1 en el Bremen vs Heidenheimen por el Play Off de Bundesliga [VIDEO] A los 85 minutos, y tras un rebote en el travesaño, Kleindienst le da esperanzas al equipo local y marca el 1 a 1 del Werder Bremen vs Heidenheim.