Como cada temporada, los futbolistas jóvenes a puertas de culminar contrato se encuentran en el radar de grandes equipos de Europa. Youssoufa Moukoko es uno de los principales atractivos y su futuro en Borussia Dortmund parece ser cada vez más incierto. El CEO del club alemán, Hans-Jochim Watzke, comentó a ‘Sky Alemania’ que las negociaciones no van por buen camino en la actualidad.

“Es legítimo que el jugador intente conseguir una buena posición para si mismo. Pero igualmente es legítimo que nosotros tengamos nuestras propias ideas y si no coinciden, la colaboración entre los dos no continuará”. Por esta razón, FC Barcelona se encuentra a la expectativa de lo que pueda suceder.

Con el afán de no cerrar las puertas de manera definitiva, el dirigente apuntó a los esfuerzos que vienen haciendo para poder generar la continuidad del jugador: “Podría ser que pasase que no hubiera entendimiento entre las partes, pero esa no es nuestra intención. Nosotros esperamos que siga aún”, indicó.

Diez millones de euros es la prima de fichaje que el delantero ha pedido para poder firmar la renovación y extensión de contrato con el cuadro alemán. Para el teutón, el reto de Barcelona se muestra como el sueño que quiere alcanzar. Newcastle también intentará sumarse a la puja.





Barcelona no hará esfuerzos económicos

Si apuntamos hacia términos de dinero, las ‘Urracas’ toman cierta ventaja para poder invertir en su pase. Sin embargo, el proyecto de los azulgranas se pinta más atractivo a nivel deportivo. El fichaje de Moukoko podría ser un auténtico golpe de mercado y tienen claro que es un futbolista con mucho recorrido de futuro.

En el Spotify Camp Nou no harán locuras y no le ofrecerán un salario tan ‘jugoso’ como en la Premier, más aún teniendo en cuenta el ajustado Fair Play de LaLiga de cara a la 2023/24 y los aumentos que ha concretado por las renovaciones de Ronald Araújo, Gavi y, próximamente, Alejandro Balde.





