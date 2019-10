Ver en vivo, Argentina vs. Ecuador vía DirecTV: sigue hoy el partido amistoso FIFA desde Elche, España

Vía DirecTV Sports | Argentina vs. Ecuador en vivo | Hoy, 13 de octubre, Argentina y Ecuador se enfrentan en la ciudad española de Elche, en un duelo amistoso FIFA que promete ser muy interesante de cara a la clasificatoria al Mundial Catar 2022, que empezará a disputarse en marzo de 2020. Con la ausencia de Lionel Messi , la Albiceleste espera cerrar con triunfo su preparación en un encuentro que inicia a las 9:00 horas y con la transmisión de DirecTV Sports y DirecTV Play en diferentes parte de Latinoamérica.

Depor seguirá el minuto a minuto el partido entre Argentina y Ecuador , y te dará a conocer toa la información necesaria de la fecha FIFA con declaraciones, polémicas, videos, goles, estadísticas, comparaciones, alineaciones, horarios, canales por país, cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

Argentina tuvo un duelo complicado ante Alemania en Dortmund. Sin Lionel Messi, buscará el triunfo ante Ecuador este domingo en Elche. Argentina tuvo un duelo complicado ante Alemania en Dortmund. Sin Lionel Messi, buscará el triunfo ante Ecuador este domingo en Elche. AFP

Argentina , tercera en la Copa América Brasil 2019, viene de conseguir un vibrante empate 2-2 en su visita a Alemania en Dortmund, a pesar de no contar con algunas de sus grandes figuras, como Lionel Messi (FC Barcelona), suspendido por la Conmebol, y Sergio Agüero (Manchester City), quien parece estar reservado para las citas mayores. Por su parte, Ecuador llega con una goleada de 3-0ante Bolivia en su última presentación.

En su último amistoso FIFA, la Albiceleste mostró buena parte de los rasgos de su estilo durante este ciclo del bisoño entrenador Lionel Scaloni, con un primer tiempo menos que discreto, en el que estuvo a punto de ser goleada, y una segunda parte muy distante, con un cambio radical de esquema y actitud que le permitieron igualar tras estar dos goles abajo en la cuenta.

Argentina mostró como positivo el carácter e interesantes variantes de nombres y esquema para sacar adelante un duelo que se le había hecho cuesta arriba, como también dejó en claro que las distracciones y desajustes que todavía se le notan en el armado le pueden costar caro en duelos de más trascendencia.

Decidido a probar jugadores y esquemas en cada encuentro, Scaloni eligió para el ataque a Paulo Dybala (Juventus) y Lautaro Martínez (Inter de Milan), pero fue Lucas Alario (Bayer Leverkusen) el que mejor aprovechó la oportunidad que le dio el DT, al anotar el gol del descuento y dar la asistencia para el 2-2, convertido por Lucas Ocampos (Sevilla).

"A futuro nos sirve mucho este segundo partido, porque Ecuador es una selección a la cual vamos a enfrentar en las eliminatorias. Será una prueba importante para saber dónde estamos parados, y para seguir dándole minutos a esta generación de jugadores que hemos elegido y con la que estamos muy contentos", señaló Scaloni.

Sin un esquema definido, Scaloni empezó los ensayos para el cruce ante Ecuador con Juan Musso como arquero, aunque la plaza de portero titular del seleccionado en las eliminatorias se presume que se dilucidará entre Franco Armani (River) y Esteban Andrada (Boca), ambos en gran forma pero ausentes en esta gira por estar enfocados en la Copa Libertadores.



En la defensa, Germán Pezzella y Walter Kannemann suenan como reemplazantes de Nicolás Otamendi y Marcos Rojo, mientras que Lucas Ocampos y Lucas Alario, ambos ingresados como suplentes ante Alemania, podrían tener la posibilidad de empezar desde el arranque.



Ecuador viene de ganar su segundo partido consecutivo. Esta vez, ante Bolivia por 3-0. Su prueba complicada será este domingo ante Argentina en Elche. Ecuador viene de ganar su segundo partido consecutivo. Esta vez, ante Bolivia por 3-0. Su prueba complicada será este domingo ante Argentina en Elche. AFP

Por otro lado, Ecuador que viene siendo dirigido por el interino Jorge Célico, viajó a España con ocho jugadores del torneo local, mientras que el resto se unen directamente en la ciudad de Elche para el amistoso FIFA.

Se prevé que la base del equipo que se enfrentará con Argentina será la que se impuso en los recientes amistosos a Perú (1-0) y Bolivia (3-0), aunque Célico podría emplear este partido para observar a jugadores del seleccionado Sub-23 que disputará el torneo Preolímpico de Colombia, en enero próximo.



"Argentina es un rival importante, que viene de una gran levantada. Este partido nos dejará algunas conclusiones para ver en qué nivel estamos. Es una gran prueba para nosotros. Yo confío plenamente en los chicos que he convocado, veo en ellos ganas y actitud para vestir y defender con orgullo la camiseta de Ecuador" , consideró Célico.

ALINEACIONES PROBABLES PARA EL ARGENTINA VS. ECUADOR

Argentina : Juan Musso; Renzo Saravia, Germán Pezella, Walter Kanneaman, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Erik Lamela; Lucas Ocampos, Lucas Alario y Lautaro Martínez.



Ecuador : Pedro Ortiz; Darío Aimar, Xabier Arriaga, Jackson Porozo, Pervis Estupiñán; Jegson Méndez, Júnior Sornoza, José Cifuentes; Erick Castillo, Michel Estrada y Enner Valencia.



HORARIOS POR PAÍS PARA VER EL ARGENTINA VS. ECUADOR

México - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Chile - 11:00 a.m

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 4:00 p.m.

ÚLTIMOS PARTIDOS DE ARGENTINA

28/06/19| Venezuela 0-2 Argentina | Copa América

02/07/19 | Brasil 2-0 Argentina | Copa América

06/07/19 | Argentina 2-1 Chile | Copa América

05/09/19 | Chile 0-0 Argentina | Amistoso

09/10/19 | Alemania 2-2 Argentina | Amistoso



ÚLTIMOS PARTIDOS DE ECUADOR

21/06/19 | Estados Unidos 1-0 Ecuador | Amistoso

26/06/19 | Honduras 0-0 Ecuador | Amistoso

16/06/19 | México 3-1 Ecuador | Copa América

21/06/19 | Uruguay 4-0 Ecuador | Copa América

24/06/19 | Ecuador 1-2 Chile | Copa América

05/09/19 | Perú 0-1 Ecuador | Amistoso

10/09/19 | Ecuador 3-0 Bolivia | Amistoso



CANALES POR PAÍS PARA VER ARGENTINA VS. ECUADOR

Argentina: DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, TyC Sports Interior



Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada



Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes



Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes



Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, Canal del Futbol, DIRECTV Play Deportes



Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru



Portugal: Sport TV LIVE, Sport TV5



España: DAZN Spain



Emiratos Árabes Unidos: beIN Sports HD 1



Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS



Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes



Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes