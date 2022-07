A qué hora juega River vs Godoy Cruz por la Liga Profesional Argentina: partido por ESPN y STAR Plus

Conoce a qué hora juega River vs Godoy Cruz este domingo 10 de julio, en el marco de la séptima jornada de la Liga Profesional Argentina 2022 en el estadio Monumental de Núñez, Buenos Aires. El encuentro irá desde las 6:30 p.m. (hora peruana y dos más en Argentina) a través de las señales de ESPN y STAR Plus para América Latina, y por TNT Sports y FOX Premium en territorio albiceleste. El ‘Millonario’ viene de quedar fuera de los octavos de final de la Copa Libertadores, además de ya no tener más en sus filas a su figura Julián Álvarez.

Sigue AQUÍ las principales incidencias del cotejo por el minuto a minuto de Depor.com, con todas las estadísticas, tarjetas, mejores jugadas y goles. Engánchate también a las redes sociales de la AFA, y equipos de River y Godoy Cruz.

Marcelo Gallardo aún tendrá que esperar hasta el final para evaluar y decidir qué once enviar al campo. Aunque de momento sabe ya que no podrá utilizar a Matías Suárez, que terminó el encuentro frente a Vélez con un desgarro en el isquitibial de la pierna derecha.

Además, deberá evaluar si decide darle descanso a algunos futbolistas como Enzo Pérez y Milton Casco.

Lo que sí es una certeza es que River tiene la necesidad de ganar tres puntos, no solo para recuperarse del golpe de no seguir en la Copa, sino porque en la Liga viene de caer 3-2 en su visita ante Huracán.

Los ‘Millonarios’ se ubican en la duodécima posición con apenas 8 puntos en 6 partidos.

Por su parte, Godoy Cruz viene en franca levantada, con dos triunfos y un empate en sus tres últimas presentaciones en el torneo. En su última presentación se impuso por la mínima diferencia a Colón.

El equipo mendocino se ubica en la séptima posición con 10 puntos, a solo 4 unidades del puntero Gimnasia de La Plata.





