Racing vs. Independiente protagonizarán uno de los clásicos de este fin de semana, en el marco de la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2023. Este encuentro se realizará el sábado 30 de septiembre y tendrá lugar en el Estadio Presidente Perón, de Avellaneda. En los siguientes párrafos, te daremos a conocer todos los detalles que necesitas saber para que no te pierdas la transmisión del compromiso: a qué hora juegan, horarios en el mundo y canales de transmisión.

La escuadra de Fernando Gago es uno de los cuatro clubes que no conoce la derrota en el campeonato local. En su último encuentro, empató 1-1 con Godoy Cruz, en condición de visita con un gol de Roger Martínez. Mientras que los de Carlos Tevez también vienen de sumar un empate (0-0) con Instituto.

La ‘Academia’ contará con el regreso de tres jugadores clave, quienes superaron sus respectivas lesiones: Nazareno Colombo, Leonardo Sigali y Aníbal Moreno. En caso no ocurra algo de última hora, ellos formarán parte del equipo titular. “Sabemos que es un clásico y que se trata de ganar. Nosotros queremos ganar todos los partidos. Trabajo y trato de buscar lo mejor. Pero entiendo el contexto”, señaló Gago.

Independiente, por su lado, no podrá contar con el experimentado Mauricio Isla, por lo que el ‘Apache’ volverá a apostar por una línea de cinco al fondo. “Creo que más adelante habrá clásicos más lindos, porque este no define nada. Y nuestro objetivo es pelear con Racing una semifinal o algo similar”, sostuvo el exfutbolista.

Cabe resaltar que la última vez que ambas escuadras se enfrentaron fue en abril del presente año. En aquella ocasión, el encuentro culminó 1-1, con goles de Martin Cauteruccio, para el ‘Rojo’, mientras que Matías Rojas, de penalti, puso el empate para la ‘Academia’.

¿A qué hora juegan Racing vs. Independiente?

El partido entre Racing vs. Independiente está programado para este sábado 30 de septiembre a las 5:00 p.m. según el horario de Perú, como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 7:00 p.m., en Paraguay, Venezuela, Bolivia y Chile a las 6:00 p.m., en México a las 4:00 a.m., mientras que en España a la 1:00 a.m., del día domingo.

¿En qué canal ver Racing vs. Independiente?

Este partido entre Racing vs. Independiente será transmitido por las señales de ESPN, Star Plus y AFA Play para todo el Perú. Mientras que en Argentina, también podrás gozar de este partidazo por ESPN Premium y TNT Sports. Si no tienes ninguna de dichas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto que te ofrece Depor.





