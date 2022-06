A qué hora juegan River vs Unión este domingo 19 de junio por la cuarta fecha de la Liga Profesional Argentina 2022. No busques más que aquí te contamos toda la información que necesitas saber sobre el encuentro en el Estadio 15 de abril en la ciudad de Santa Fe. La transmisión del partido está programada para 16:00 horas (en Perú) y 18:00 horas (en Argentina), a través de las señales internacionales y stream de ESPN, STAR Plus, ESPN Play, TNT Sports y FOX Premium.

Recuerda que, además, podrás seguir las incidencias del cotejo por el minuto a minuto de Depor.com, con todas las estadísticas, tarjetas, mejores jugadas y goles. Engánchate también a las redes sociales de la AFA, y equipos de River y Unión.

Mientras Boca parece seguir en la buena senda, River intenta reencontrar el rumbo luego de dos empates y una derrota frente a Colón (1-0), en lo que ya es el peor arranque de campeonato en los ocho años del ciclo del DT Marcelo Gallardo, y lo más curioso, sin haber marcado ni un gol en los 270 minutos de juego.

Desde que marcaron ocho goles en el triunfo ante Alianza Lima por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, con ‘repóker’ de Julián Álvarez incluido, los ‘millonarios’ no han vuelto a gritar un gol.

“Estamos en una racha adversa. No es para alarmarse, hay que saber atravesar estos momentos sin frustraciones. Antes de este inicio habíamos terminado la participación en la Copa Libertadores con muchos goles. No es el arranque deseado, pero hay que atravesarlo”, animó Gallardo luego del tropiezo frente a Colón.

En busca de la reacción, River regresará a Santa Fe, ahora para medirse con Unión, que ha ido de menos a más en el torneo, viene de conseguir su primer triunfo, y ya en la Copa de la Liga se encargó de sorprender como local a los ‘millonarios’.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.