El álbum oficial del Mundial Qatar 2022 se ha convertido en cuestión de Estado en Argentina. El desabastecimiento de coleccionables y figuritas es tan grande que las autoridades han tenido que intervenir para ayudar a satisfacer la demanda. Y es que la fiebre por los cromos ha llegado tan lejos que un jugador del Sarmiento de Junín, que milita en la Liga Profesional, ha hecho noticia luego de intercambiar parte de su uniforme por un par de láminas del producto de Panini.

Tal como ha quedado registrado en un video que ya es viral en redes sociales, al finalizar el partido contra Arsenal, por la fecha 21 de la Liga Argentina, Jonathan Torres se acercó a la tribuna local para recibir cuatro sobres de figuritas del álbum del Mundial de Qatar.

El llamado ‘Boconcito’ Torres sorprendió a todos al quitarse el short para entregárselo a uno de los seguidores del cuadro de Junín. La crisis por las figuritas es tan seria que todo vale con tal de conseguir algo para pegar en el álbum.

Al final, Torres se fue contento del estadio. No solo porque consiguió figuritas para seguir completando su álbum. También por el hecho de haber marcado uno de los goles con que Sarmiento se impuso al cuadro de Sarandí. Doble premio.





¿Por qué la escasez de figuritas en Argentina?





Panini, el fabricante del álbum, no dio abasto para surtir la demanda con la aparición de nuevos actores en la venta del producto: los supermercados. La empresa italiana subestimó la capacidad de compra de los argentinos y todo terminó con una escasez que no parece tener solución clara a la vista.

El gerente de marketing de Panini Argentina, Nicolás Sallustro, dijo que “las figuritas no están agotadas”. Sin embargo, la realidad dicta que los argentinos no encuentran productos en ninguna parte de Buenos Aires. El fabricante no esperó una demanda tan grande.





¿Cuándo se juega el Mundial Qatar 2022?





La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 se realizará del domingo 20 de noviembre al domingo 18 de diciembre de 2022 y 32 países competirán en el torneo. El primer partido se llevará a cabo en el estadio Al Bayt entre las selecciones de Ecuador y el anfitrión en transmisión de DIRECTV Sports, Latina y ECDF YouTube para América Latina.





