Te presentamos las alineaciones del Boca vs. Talleres, que se ven las caras en otra fecha de la Liga Profesional Argentina 2022, este sábado 16 de julio, en el marco de la octava jornada, en un duelo difícil para el ‘Xeneize’, que busca levantar cabeza tras caer la semana pasada ante San Lorenzo. El técnico Hugo Ibarra tendrá bien en cómo alternar sus jugadores para alinear un once competitivo que le permita sumar de a tres.

El partido entre Boca vs. Talleres se disputará en el Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y será transmitido por las señales de ESPN, STAR Plus y AFA Play desde las 6:30 p.m. (hora peruana y dos más en Argentina).

Para este compromiso, el técnico del ‘Xeneize’ tiene decidido poner un equipo totalmente renovado que le permita conseguir un triunfo en su casa. Y es que el elenco ‘Azul y Oro’ no conoce de victorias desde hace cuatro fechas, por lo que buscará a como dé lugar sumar puntos ante el ‘Matador’.

En ese sentido, Ibarra alistará cambios en su pizarra. Todo hace indicar que será Carlos Izquierdoz quien no formará parte del once titular. El defensor peruano, Carlos Zambrano, también se perdería este duelo, luego de no completar con normalidad el último entrenamiento por una molestia muscular.

Debido a esto, Boca Juniors se mantendrá firme con Marcos Rojo y Gabriel Aranda en la zona defensiva. En relación a las demás posiciones, estarían los mismos que arrancaron en el partido ante San Lorenzo.

Por su parte, Talleres mantendría la misma formación que mandó desde en el duelo ante Barracas Central. En la fecha pasada, los dirigidos por Pedro Caixinha cayeron por 2-0 ante el ‘Guapo’, resultado que buscarán revertir para seguir escalando en la tabla de posiciones.

Boca vs. Talleres: alineaciones probables

Boca: Agustín Rossi, Luis Advíncula, Gabriel Aranda, Nicolás Figal, Agustín Sandez; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Hugo Ibarra.

Talleres: Aguerre; Buffarini, Malatini, Catalán, Martino; Oliva, Ortegoza; Pizzini, Álvarez, Fertoli y Girotti. DT: Pedro Caixinha.





