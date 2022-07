Conoce las formaciones de River vs. Godoy Cruz para el partido que se jugará este domingo 10 de julio por la fecha 7 de la Liga Profesional Argentina. El partido podrá ser visto a través de las señales de ESPN y Star Plus. Las acciones arrancan a partir de las 6:30 p.m. en Perú y 8:30 p.m. en Argentina. El ‘Millo’ viene de ser eliminado en Copa Libertadores y el ‘Tomba’ tiene dos victorias consecutivas. El partido se jugará en el Estadio Monumental de Núñez. No te lo pierdas.

River Plate necesita recuperarse y acercarse a la punta: el equipo de Marcelo Gallardo espera el duelo frente a Godoy Cruz con la necesidad de pasar un duro golpe tras ser eliminado de la Copa Libertadores a manos de Velez Sarsfield por un global de 1 a 0.

El elenco Millonario está viviendo un inicio de temporada bastante irregular donde la prioridad del entrenador era concentrar esfuerzos en la Libertadores. Por lo tanto, durante este primer tramo del campeonato local, River prescindió de su equipo ideal reservando en ocasiones las mejores piezas para la competición continental, lo cual implicó perder terreno.

Para sumar más contras a la balanza, el delantero Matías Suárez se volvió a lesionar, tampoco podrá contar ya con Julián Álvarez y Enzo Fernández que se pondrán a las órdenes de sus nuevos equipos en Europa.

Luego de varias temporadas, Godoy Cruz volvió a ser la cenicienta de este primer tramo del torneo de Primera División. El plantel de la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez viene sumando puntos en los últimos partidos y buscará mantenerse en esa sintonía para alejarse de los puestos de descenso.

Si bien las derrotas frente a Platense y Rosario Central en las primeras fechas afectaron al Tomba, en los últimos partidos viene mostrando pinceladas de competitividad. Esperando el partido con River Plate, el azul y blanco, llega entonado luego de imponerse 1 a 0 frente a Colón de Santa Fe gracias al tanto de penal de Tadeo Allende, sumado esto a que anteriormente logró rescatar un empate 1 a 1 frente a un rival directo por la permanencia como es Atlético Tucumán.

Considerando que el Tomba está enfocado en sumar puntos para mejorar el promedio y mantener la categoría, tendrán la titánica tarea de poner en aprietos a un grande como River Plate y rescatar la mayor cantidad de puntos posible.

River vs. Godoy Cruz: probables alineaciones

River Plate: Franco Armani; Marcelo Herrera, Leandro González Pírez, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Santiago Simón, Bruno Zuculini, Rodrigo Aliendro; Nicolás de la Cruz, Lucas Beltrán y Esequiel Barco.

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Elías López, Gianluca Ferrari, Pier Barrios, Franco Negri; Gonzalo Abrego, Juan Andrada; Martín Ojeda, Ezequiel Bullaude, Tadeo Allende y Salomón Rodríguez.





