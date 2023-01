Ángel Di María se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos en Argentina, luego de conseguir la ansiada Copa del Mundo en Qatar 2022. A pesar de que lleva una vida privilegiada, muy pocas personas saben todo lo que tuvo que sufrir para llegar a lo más alto. Ahora, en una entrevista íntima con el diario Olé, el ‘Fideo’ recordó la vez que su hija tuvo que luchar para no morir. Esto situación se dio cuando el atacante jugaba en el Real Madrid.

El jugador de la Juventus recordó en la entrevista que su hija estuvo a punto de morir y que luchó para salir adelante. Se trata de una lección de vida que le sirvió para enfrentar con otra visión las dificultades que vivió en el mundo del fútbol. Por supuesto, Di María se mostró conmovido, pero tranquilo porque es algo que ya pasó y enseñó mucho.

“Ese año ganamos la Copa del Rey, con un gran año. Nace mi hija y a la semana hago un gol en la cancha del Atlético. Fueron momentos muy jodidos, estábamos casi todo el día ahí, verla dos veces por día, a las noches nos teníamos que ir; y ser papá y volverte a casa sin tu hija era durísimo”, comentó Di María.

“Mi hija (Mía) estaba casi muerta, era un 70/30. Le metió para adelante, siguió luchando. Creo que esas cosas fortalecen, hacen pensar, cómo voy a dejar la Selección o jugar porque me lesione. Mi hija me enseñó a pelearla, a nunca bajar los brazos. A mí y a mi familia, y a mi mujer que me levanta cuando estoy mal y al revés”, agregó el ‘Fideo’.





Di María recordó a Mbappé en la final

El jugador argentino también recordó lo que pasó con Mbappé en la gran final del Mundial de Qatar 2022. “No, no le hablé ni nada (a Mbappé). En la cancha, creo que lo saludé. Si ya lo ganó una vez, ¿para qué quiere dos? con uno es suficiente (risas)”, apuntó el extremo de la Juventus.

Di María continuó: “Saludó a Leo y ya está. Está defendiendo a su país, yo no lo haría aunque por dentro me esté matando. Aunque podría decir felicidades, darle la mano y se acabó”. El argentino dejó claro que no se habló con Mbappé después de la final, pero que no tiene ningún problema con él. Ambos coincidieron un tiempo en el PSG.





