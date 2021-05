River Plate vs. Boca Juniors se ven las caras (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por los 4tos de final de la Copa de la Liga Profesional 2021, este domingo 16 de mayo desde las 3:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Apurogol, TNT Sports, ESPN y DirecTV Sports. Para ver fútbol gratis como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Se viene un partidazo y sigue todas las incidencias por Depor.com.

River sufrirá la baja de una decena de jugadores con miras al superclásico del domingo frente a Boca Juniors por la Copa de la Liga, después de confirmarse una serie de casos positivos de coronavirus dentro del plantel en los exámenes realizados el sábado. En un comunicado, el departamento médico anunció que se realizaron nuevos testeos por presentarse varios jugadores con “síntomas compatibles con COVID-19”.

Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de River Plate y Boca Juniors. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

River Plate vs. Boca Juniors: horarios del ‘Clásico’

Argentina : 17:30 horas

: 17:30 horas Perú: 15:30 horas

Chile : 16:30 horas

: 16:30 horas Colombia: 15:30 horas

Ecuador : 15:30 horas

: 15:30 horas Brasil: 17:30 horas

Paraguay : 16:30 horas

: 16:30 horas Uruguay: 17:30 horas

España : 22:30 horas

: 22:30 horas México: 15:30 horas

“Los siguientes jugadores dieron resultado positivo: Paulo Díaz, Federico Girotti, Enrique Bologna, Germán Lux, Robert Rojas, Nicolás De La Cruz, Rafael Borré, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce y Franco Petroli”, destacó el ‘millonario’ en el informe médico. De este modo, River pierde a varios titulares que iban a estar en el encuentro del domingo.

River cumplió con los pronósticos, goleó 4-1 como local a Aldosivi y se clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga, donde se enfrentará el fin de semana próximo con Boca, en un imperdible Superclásico a todo o nada. Obligado a ganar, el ‘Millonario’ hizo su parte y aplastó al ‘Tiburón’ con goles de Gonzalo Montiel (15, de penal), el colombiano Rafael Santos Borré (45), José Paradela (80) y Matías Suárez (90+3), mientras que Malcom Braida (40) descontó.

Con este triunfo River quedó tercero en la Zona A, detrás del líder Colón (24 puntos) y de Estudiantes de La Plata (22), y se cruzará en los cuartos de final con el segundo de la Zona B, Boca Juniors, que el sábado perdió 1-0 en su visita a Patronato de Paraná. Este Superclásico, el tercero que se juega en 2021, se disputará en La Bombonera a partido único, con la localía ‘Xeneize’ por haber sido el mejor ubicado de los dos en sus respectivas zonas.

Boca Juniors y River Plate volverán a toparse en una partido decisivo el próximo domingo y las autoridades tienen un pedido especial para sus hinchas: no se junten en plena pandemia. ”No es momento de ver un partido de fútbol entre personas que no conviven, no es el momento por las próximas dos o tres semanas”, dijo el ministro de Salud de la alcaldía de Buenos Aires, Fernán Quirós.

Ante la eventualidad que los fanáticos opten por juntarse de a muchos y seguir el encuentro por televisión, el ministro Quirós recordó que “la mayoría de los contagios ocurren el lugares cerrados, mal ventilados, con gente que no convive y que se sacan los barbijos”. El duelo del domingo será el sexto cruce entre Boca y River por eliminación directa en los últimos siete años. En todos se ha impuesto el conjunto millonario.

River Plate vs. Boca Juniors: alineaciones probables

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Jonatan Maidana, David Martínez, Fabrizio Angileri; Agustín Palavecino, Enzo Pérez, Jorge Carrascal; Julián Álvarez, Agustín Fontana (Lucas Beltrán) y Matías Suárez.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Nicolás Capaldo, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Marcos Rojo, Frank Fabra o Emmanuel Mas; Alan Varela, Cristian Medina o Agustín Almendra o Edwin Cardona; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Sebastián Villa.