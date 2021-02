River vs. Estudiantes se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 14 de febrero por fecha 1 de la Zona 1 de Copa de la Liga Profesional 2021 en partido que se llevará a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi de la localidad de La Plata (Argentina). El partido está programado para las 9:30 de la noche (hora en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de Fox Sports Premium. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Después de casi un año, River Plate y Estudiantes de La Plata se volverán a enfrentar de manera oficial. La última vez que se cruzaron fue durante la Superliga 2020, donde el equipo de Marcelo Gallardo se impuso dos goles a cero.

River vs Estudiantes de La Plata: horarios para ver el partido por Copa de la Liga Profesional

Perú: 19:30 - ESPN Play

19:30 - ESPN Play México: 18:30

18:30 Chile: 21:30 /

21:30 / Argentina: 21:30 - Fox Sports Premium y ESPN Play

21:30 - Fox Sports Premium y ESPN Play Ecuador: 19:30 - ESPN Play

19:30 - ESPN Play Venezuela: 20:30 - ESPN Play

20:30 - ESPN Play Estados Unidos: 19:30 - Fanatiz USA

Así llega River Plate

River Plate se estrenó en la temporada 2021 con un triunfo 4-0 ante Defensores Pronunciamiento por la Copa Argentina. Ante el ‘Pincharrata’ esperan seguir por el camino de la victoria, mientras llegan los refuerzos y termina de definirse el plantel.

El equipo del ‘Muñeco’ Gallardo contará con el regreso de Nicolás de La Cruz, quien estuvo ausente el último partido por una molestia muscular. Asimismo, Matías Suárez se logró recuperar a tiempo de la lesión que lo hizo salir dejar el campo ante Depro.

Los futbolistas que no fueron tomados en cuenta son Ignacio Fernández y Gonzalo Montiel. ‘Nacho’ sigue en rehabilitación tras la cirugía a la que se sometió y todo hace indicar que terminará firmando por Atlético Mineiro. Por su parte, el lateral derecho todavía no supera la molestia en el gemelo que no le permitió jugar por la Copa Argentina.

Así llega Estudiantes de La Plata

El duelo ante River Plate marcará el debut de Ricardo Zielinski en el banquillo de Estudiantes de la Plata. El experimentado entrenador pondrá los mejores hombres que tiene a su disposición, donde destacan los nombres de Jorge Rodríguez y Fabián Noguera, flamantes fichajes del cuadro platense para esta temporada.

“Me encanta jugar contra los grandes, medirme con los mejores. Espero que se vea un equipo organizado, agresivo, protagonista y competitivo”, sostuvo el DT en conferencia de prensa.

Otra de las novedades será el retorno de Fernando Tobio, quien sufrió un accidente vial en noviembre, del cual ya se encuentra totalmente recuperado.

Por otro lado, Facundo Mura no fue tomado en cuenta porque fue transferido a Colón de Santa Fe, club al que se sumará en las próximas horas.

River Plate vs. Estudiantes de La Plata: probables alineaciones

River Plate: Franco Armani; Paulo Díaz, Robert Rojas, Javier Pinola; Milton Casco o Montiel, Enzo Pérez, Fabrizio Angileri; De La Cruz o Rollheiser, Julián Álvarez; Matías Suárez o Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.

Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Tobio, Noguera, Nicolás Pasquini; Rodríguez, David Ayala; Manuel Castro, Lucas Rodríguez, Martín Cauteruccio; Federico González.





