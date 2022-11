Argentina espera con ansias el inicio del Mundial Qatar 2022 y eso también se ve reflejado en otros ámbitos del país nada relacionados al fútbol. Tal es el caso de la situación de inflación que, los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central, será este año del 100% y en 2023, del 90%. Ante esto, una ministra se pronunció dando a entender que solo le importa lo que pase en la cita futbolística.

La ministra de Trabajo, Raquel ‘Kelly’ Kismer de Olmos, consideró dejar en un segundo plano bajar la inflación a los argentinos para poner como prioridad la consecución de la Copa del Mundo. Sus declaraciones han generado polémica por la realidad que vive el país.

“Después seguimos trabajando con la inflación, pero primero, que gane Argentina”, aseguró en una entrevista con ‘Canal 9′. Olmos asumió el cargo el pasado mes de octubre en sustitución de Claudio Moroni.

Sumando al desinterés por la problemática social, reafirmó que no importa si dejan de trabajar un mes porque “no habrá diferencia”. De hecho, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundirá este martes los datos de inflación de octubre, que se prevé vuelvan a ser elevados.

“Considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia y, en cambio, desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de las argentinas y los argentinos, queremos que Argentina salga campeón”, agregó.





¿Cuál es el fixture de Argentina en el Mundial de Qatar 2022?

La selección de Argentina debutará en el grupo C frente a Arabia Saudita el 22 de noviembre. Luego de cuatro días, chocará frente a México y finalizará el 30 frente a Polonia. La ultima vez que la ‘Albiceleste’ se llevó la Copa del Mundo fue en 1986.





¿Cómo se jugará el Mundial Qatar 2022?

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos : Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

de final: Del 3 al 6 de diciembre Cuartos de final : 9 y 10 de diciembre

: 9 y 10 de diciembre Semifinales : 13 y 14 de diciembre

: 13 y 14 de diciembre Tercer y cuarto puesto : 17 de diciembre

y : 17 de diciembre Final: 18 de diciembre





