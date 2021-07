Se encuentra aún en Argentina recuperando el tono tras la exigente temporada pasada, que logró coronar con el título de la Copa América, en donde no solo ha trabajado el físico, también y sobre todo, la mente. Lautaro Martínez se confesó en una entrevista en la que reveló que consultó a un psicólogo para cometer menos tarjetas amarillas en su club, el Inter de Milán, y en la Selección de Argentina.

“Estoy en una etapa muy importante de mi carrera, y este año sentí algo que no había sentido antes”, dijo el deportista en ‘Tuttomercatoweb’. “Estoy feliz y satisfecho con mi trayectoria, todo lo que hago en el Inter me está ayudando con la selección. Estoy mejorando físicamente, he entrenado con cuidado para ponerme en plena forma”, continuó.

Lautaro se siente feliz, pero revela que lo ha pasado peor en el plano mental que en el físico. “Fue más complicado trabajar con mi cabeza. Ser padre me ha venido bien para resolver muchas cosas fuera del campo. Un psicólogo me ha ayudado a protestar menos y a cometer menos tarjetas amarillas”, reconoció.

“Verifiquen las estadísticas y verán que he mejorado. Una nueva temporada está en el horizonte y también el Mundial 2022. Vamos con todo”, añadió el delantero del Inter de Milán.

El ‘Toro’ se encuentra trabajando por su cuenta en el campo de entrenamiento del Club Atlético Liniers, equipo de su infancia, en el que no descartó volver algún día para retirarse.

“Me gustaría terminar mi carrera en Liniers, intentaré convencer a mi mujer de que vuelva a Bahía Blanca. Espero poder volver a jugar en Liniers o Racing algún día, pero es difícil hacer promesas en el fútbol”, concluyó.

