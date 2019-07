La propuesta de la mafia siciliana a Maxi López para ‘romper’ a Mauro Icardi

Existe un mito del que se habla en Italia como en Argentina. Cuando aún era atacante del Catania de la Serie A, se comenta que Maxi López recibió una propuesta de la mafia siciliano para darle un ‘susto’ a Mauro Icardi por romper su relación con Wanda Nara y arrebatarle sus tres hijos , que tiene en custodia su ex esposa con el delantero del Inter de Milán. ¿Qué respondió el ex delantero del Vasco Da Gama en el programa ‘Podemos Hablar’ de Telefé?



“Prefiero no hablar de eso”, indicó el futbolista de 35 años de edad. Durante cuatro años (2010-2014) en la ciudad de Catania, el jugador dejó abierta la puerta sobre si existió en verdad era propuesta hacia su compatriota. Maxi siempre guardó una buena relación con la ciudad, por lo que es probable que esa historia sea cierta con respecto al triángulo más hablado fuera de las canchas: el de él, Mauro Icardi y Wanda Nara en Italia.



Asimismo, Maxi López confesó que la causa gracia que se haya creado el verbo ‘Icardear’ en las redes sociales al igual que todas las cuestiones que comentan sobre él. “No me afecta todo eso, es parte de mi vida, una parte menos alegre, pero ahora estoy súper bien. Soy una persona que deja atrás todo ese tipo de situaciones y tiro para adelante”, agregó el jugador.



Sin equipo tras abandonar el Vasco Da Gama, Maxi López busca club en Europa para estar cerca de sus tres hijos. Su última aventura en la Serie A fue en el Udinese. Ahí marcó seis goles en 28 partidos disputados. En total, Maxi ha jugado en seis instituciones de la liga italiana: Catania, AC Milan, Sampdoria, Chievo Verona, Torino y Udinese. ¿Habrá un séptimo?



La relación que tiene Maxi López con Mauro Icardi. (Video: Telefe)

