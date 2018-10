Argentina vs Brasil chocarán este martes en Arabia Saudita en un amistoso internacional de fecha FIFA y aunque Lionel Messi no estará, este no deja de ser parte de la noticia. Ahora, en Instagram , el también crack del Barcelona se lució con un nuevo 'look' que llamó la atención de varios.



El crack de la selección de Argentina publicó una foto que no tardó en hacerse viral. Leo aparece sin barba y con un peinado muy distinto al que luce en las canchas. "Equipo ganador", escribió el mejor del mundo acompañado de un par de familiares.

Como era de esperarse, la foto de Lionel Messi obtuvo millones de 'likes' en solo un par de horas. Atrás parece haber quedado ese 'look' en que el argentino estaba obsesionado por dejarse la barba y cabello desordenado.



Más allá de la ausencia de Messi, hay que recordar que el Argentina vs Brasil se jugará este martes 16 de octubre desde la 1 de la tarde en transmisión vía TyC Sports para toda América Latina. ¿Al menos la 'Pulga' verá el partido?