No se sintieron cómodos. La ‘Albiceleste’ llegó a tierras chilenas para lo que será el duelo entre Argentina vs. Chile por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 en Calama, este jueves 27 de enero. Sin embargo, su arribo no fue el mejor. Los dirigidos por Lionel Scaloni no llegaron de la mejor manera al país, dado que las medidas de bioseguridad por la pandemia son estrictas, situación que los terminó impacientando.

El más incómodo con el retraso fue Emiliano ‘Dibu’ Martínez, portero del combinado argentino, que utilizó su cuenta de Instagram para protestar por los exhaustivos controles de las autoridades chilenas. Como era de esperar, lo hizo a su estilo y calentó el enfrentamiento.

“Y bueno, como siempre... quilombo”, dijo el guardameta del Aston Villa a través de una historia en la red social, junto a un emoji en señal de nauseas. Luego bromeó sobre el rastreo de un perro antidrogas a las maletas del grupo. “Uh, encontró un sugus. ¡Encontró un sugus!”, comentó entre risas.

Nicolás Otamendi también se quejó del tiempo perdido en el aeropuerto por la misma vía. “Bueno, hoy dormimos acá, pero no pasa nada”, señaló con ironía.

Cabe resaltar que los jugadores de la ‘Albiceleste’ viajaron con exámenes PCR, pero el Gobierno chileno exige que vuelvan a testearse al ingresar al país.

Lionel Scaloni anunció horas antes que sigue dando positivo para la covid-19 y que por esa razón la selección de Argentina será dirigida en Calama por sus ayudantes.

Pablo Aimar, quien compone el cuerpo técnico argentino, también está aislado por coronavirus, por lo que Walter Samuel y Roberto Ayala estarán en el banquillo de la ‘Albiceleste’ frente a Chile. También se anunciaron las bajas de última hora de Alexis Mac Allister y Emiliano Buendía.





